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İtalya\'da Doktorlar Grevde

DOKTORLAR, BAŞTA KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN EKSİKLİĞİ VE 10 YILDIR SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE 24 SAATLİK GREV BAŞLATTI

İtalya\'da Doktorlar Grevde

DOKTORLAR, BAŞTA KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN EKSİKLİĞİ VE 10 YILDIR SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE 24 SAATLİK GREV BAŞLATTI

23 Kasım 2018 Cuma 14:53
İtalya\'da Doktorlar Grevde

DOKTORLAR, BAŞTA KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN EKSİKLİĞİ VE 10 YILDIR SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE 24 SAATLİK GREV BAŞLATTI

Madrid, 23 Kasım 18 : İtalya\'da doktorlar, başta kamu sağlık sektöründe finansman eksikliği ve 10 yıldır sözleşmelerinin yenilenmediği gerekçesiyle 24 saatlik greve gitti.

Grev dolayısıyla gün içerisinde planlanan yaklaşık 40 bin ameliyatın erteleneceği, sadece acil servis hizmetlerinin verileceği bildirildi.

Ülkedeki doktorların bağlı oldukları sendikalardan verilen bilgilerde, İtalya\'da kamu sağlık sektörüne ayrılan finansman kaynağının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Sendika yetkilileri ayrıca son 10 yılda ekonomik krizle bağlantılı olarak bazı kamu hastanelerinin kapatılarak 20 bin yatak kapasitesinin azaldığını hatırlatarak, 10 yıl içinde 45 bin doktorun emekliye ayrılacağı bilgisini paylaştı. Sözleşmelerinin 10 yıldır yenilenmediğine dikkati çeken doktorlar, vardiya saatlerinin çok ağır olmasından da şikayet etti.

Yeni mezun doktorların uzmanlaşması için gerekli olan bursların azaltılması, birçok hastanede hasta yakınları tarafından doktorlar ve hemşirelere yönelik saldırıların artması ve uzun hasta kuyruklarının olduğu hastanelerde personel yetersizliği de doktorların greve gitmesindeki diğer nedenler olarak sıralandı.

 İtalya hükümeti, krize yol açan ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından reddedilen 2019 bütçe taslağında gelecek 3 yılda kamu sağlığı finansmanında 3,5 milyar avroluk artış öngörüyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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