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İtalya\'da Bulunan Tarihi Altın Paralar

İTALYA KÜLTÜR BAKANI ALBERTO BONISOLI:

İtalya\'da Bulunan Tarihi Altın Paralar

İTALYA KÜLTÜR BAKANI ALBERTO BONISOLI:

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
İtalya\'da Bulunan Tarihi Altın Paralar
İTALYA KÜLTÜR BAKANI ALBERTO BONISOLI: "BENİM İÇİN BU OLAY İSTİSNAİ BİR DURUMUN DA ÖTESİNDE ÇIĞIR AÇAN TARİHİ BİR AN"
Roma, 10 Eylül 18 (.): İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, geçen hafta ülkenin kuzeyinde Como\'daki Cressoni Tiyatrosu\'nda Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulunmasına ilişkin, "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an." dedi.
Como\'nun güneyindeki Milano kentinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bonisoli, "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığın açan tarihi bir an." ifadelerini kullandı.
Arkeologlar da kazı alanında sadece testi içinde bulunan altınların olmadığını, içeride en az üç objenin daha belirlendiğini kaydetti.
Yetkililerden biri yaptığı açıklamada, "Bir anlığına kesinlikle bir altın külçe gördük ve iki obje daha ama şu an için sadece 4\'er gramlık 27 altın parayı çıkardık. Altınlar, Honorius, 3. Valentinianus, 1. Leo ve Libius Severus dönemlerinde basılmış." diye konuştu.
Geçen hafta ülkenin Como\'daki Cressoni Tiyatrosu\'nda yürütülen arkeolojik kazı sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait yüzlerce altın para bulunmuştu. Köpüktaşından yapılmış bir testide bulunan altınlar, daha sonra Kültür Bakanlığının restorasyon laboratuvarına gönderilmişti. Arkeologlar ile restorasyon ve para uzmanları bulgular üzerinde inceleme yapmıştı.
(AA/GÜL)

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