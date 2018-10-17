banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
223.364
DOLAR
5.6770
STERLİN
7.4884
EURO
6.5651
Tır yol içerisine devrildi
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282

İtalya\'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı

MAHKEME, RIACE BELEDİYE BAŞKANI DOMENICO LUCANO’NUN KENTTE İKAMETİNİ İSE YASAKLADI

İtalya\'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı

MAHKEME, RIACE BELEDİYE BAŞKANI DOMENICO LUCANO’NUN KENTTE İKAMETİNİ İSE YASAKLADI

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
İtalya\'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
MAHKEME, RIACE BELEDİYE BAŞKANI DOMENICO LUCANO’NUN KENTTE İKAMETİNİ İSE YASAKLADI

Roma, 17 Ekim 18 : İtalya’da Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano hakkındaki "düzensiz göçe kolaylık sağladığı" gerekçesiyle alınan ev hapsi kararı kaldırıldı ancak Lucano’nun kentte ikamet etmesi yasaklandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentinde bulunan yetkili mahkeme, Locri ilçe savcılığınca “düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla” suçlanan ve bölgedeki mahkemece ev hapsine çarptırılan Lucano hakkındaki kararı bozdu.

Ancak mahkeme, Lucano’nun Riace’de ikamet etmesini yasakladı. 

Duruşmanın ardından karar açıklanmadan önce konuşan Lucano, ilçesinin göçmenlere yönelik koruyucu ve entegrasyonu destekleyici tutumu bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Riace barbarlık medeniyetine karşı gelen bir fikri temsil ediyor. Kamu katkıları olmadan da yolumuza devam ederiz çünkü yıllar içinde bugün bir fark yaratan entegrasyon desteği inşa ettik. Artık Sığınmacılar ve Mülteciler İçin Koruma Sistemi’nde (SPRAR) olmayacağız ama ilk başladığında olduğu gibi kamu parası olmadan kendiliğinden bir hoş karşılama olacak."

Göçmen karşıtı tutuma sahip İtalyan hükümetini “insan haklarına saygı duymamakla” suçlayan Lucano, bu yüzden de SPRAR projesinden çıkmanın gerekli olduğunu söyledi.

"Düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Lucano, 2 Ekim’de maliye polisi tarafından tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.

İtalya\'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aşırı sağ görüşlü hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.

(AA/RU/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela Bankacılık İşlemlerinde Artık Dolar Kullanmayacak
Venezuela Bankacılık İşlemlerinde Artık Dolar Kullanmayacak
G7'den
G7'den "kaşıkçı" Açıklaması
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Fbı'dan Porto Riko'da Belediye Binasına Baskın
Fbı'dan Porto Riko'da Belediye Binasına Baskın
"fed Benim İçin En Büyük Tehdit"
Yatakta görünmez kaza… Böyle dava görülmedi!
Yatakta görünmez kaza… Böyle dava görülmedi!
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim