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İtalya Başbakanı Conte Nato\'nun Rusya\'ya Yönelik "kati Prensip Ve İhlalden Caydırıcılık İle Diyalog" Yaklaşımını Doğru Bulduklarını Söyledi

Roma, 11 Haziran 18 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO\'nun Rusya\'ya yönelik

İtalya Başbakanı Conte Nato\'nun Rusya\'ya Yönelik "kati Prensip Ve İhlalden Caydırıcılık İle Diyalog" Yaklaşımını Doğru Bulduklarını Söyledi

Roma, 11 Haziran 18 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO\'nun Rusya\'ya yönelik

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:50
İtalya Başbakanı Conte Nato\'nun Rusya\'ya Yönelik

Roma, 11 Haziran 18 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO\'nun Rusya\'ya yönelik "kati prensip ve ihlalden caydırıcılık ile diyalog" yaklaşımının altını çizerek "Bu bakış açısını doğru buluyoruz. Umarım ki bu, NATO-Rusya misyonlarının teşvikine devam edilmesi, yanlış anlaşılma ve gerginlikleri önlemek için taraflar arasındaki zirvelerle iletişimin daha etkili hale getirilmesiyle, NATO-Rusya ilişkilerine sürekli olarak uygulanabilir." dedi.
Başbakan Conte, Roma’daki Başbakanlık Sarayı’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Stoltenberg ile basına açıklamada bulunan Conte, İtalya’nın Avrupa ve uluslararası güvenlik için çok önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.
İtalya’nın NATO’nun kuruluşundan bu yana küresel güvenliğin sağlanması için ittifaka hem siyasi hem de mali açıdan katkıda bulunduğunu ve bu şekilde devam edeceklerini belirten Conte, bölgedeki istikrarsızlık, terörizm, şiddet içerikli aşırıcılık, her türlü yasa dışı kaçakçılık ve insan kaçakçılığı ile silahların yayılması gibi sorunlara karşı NATO’nun daha yoğun çaba ve dikkat göstermesini istediklerini söyledi.
NATO’nun yeni güvenlik tehditlerine adaptasyonunun sağlanması için çok yönlülüğün gerekliliğine işaret eden Conte, bu noktada da NATO’nun karşılık verme kapasitesinin artırılması ve bölgesel ortaklarla daha güçlü iş birliği, yardımlaşma ve bölgesel durumların değerlendirilmesi noktasında iletişimin sağlanması gerektiğini belirtti.
Conte, gelecek ay Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi\'nde NATO ile AB arasındaki iş birliğinin artmasını beklediklerini dile getirdi.
Görüşmede Rusya ile ilişkiler konusunu da ele aldıklarını anlatan Conte, şunları kaydetti:
"Ukrayna krizinden sonra NATO, Rusya’ya yönelik iki yollu bir bakış açısı benimsedi. Prensipler noktasında katiyet ve ihlallere karşı caydırıcılık ile diyalog bulunuyor. Bu bakış açısını doğru buluyoruz. Umarım ki bu, NATO-Rusya misyonlarının teşvikine devam edilmesi ve yanlış anlaşılma ve gerginlikleri önlemek için taraflar arasındaki zirvelerle iletişimin daha etkili hale getirilmesiyle, NATO-Rusya ilişkilerine sürekli olarak uygulanabilir. Rusya’nın birçok uluslararası meselede başlıca rol oynadığı aşikar bir durum. Bu yüzden de bu krizlerde Rusya’nın dahli olmadan kalıcı siyasi çözümlere ulaşılmasının zor olacağına inanıyoruz."
"AFGANİSTAN\'DA YARIN BAŞLAYACAK ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İtalya’nın çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Afganistan ile Kosova gibi misyonlarda aktif rol oynadığını belirterek “Afganistan’da yarın başlayacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığımı bildirmek isterim. Taliban’a ateşkese tamamen uyması çağrısında bulunuyorum. Umarım ki bu, Afganistan’da kalıcı ve barışçıl çözüme giden yolda atılmış ilk adım olur.” dedi.
NATO’nun bütün faaliyetlerinin "savunma amaçlı, orantılı ve uluslararası yükümlülüklere uygun" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO’nun Rusya’ya yönelik “güçlü savunma ve diyalog” olmak üzere çift yollu bakış açısına bağlı olduğunu aktardı.
Stoltenberg, gelecek ay Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi\'nin ana başlığının terörizmle mücadele olacağını ifade ederek “İtalya, NATO’nun güneyden gelen tehditlere karşı adaptasyonu konusunda ön sırada yer alıyor. Napoli’de NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığına ev sahipliği yapıyorsunuz. Orası şu anda güney bölgesi için bir merkez görevi de görüyor. Terörizm ve başarısız devletler gibi bölgesel tehditleri daha iyi gözlemek ve bölgedeki çabalarımızı daha iyi koordine etmek için bu merkezin temmuzdaki NATO Zirvesi\'ne kadar tam işlevsel olmasını bekliyorum.” diye konuştu.
"IRAK\'TA EĞİTİM MİSYONU BAŞLATACAĞIZ"
Yeni kriz ve çatışmaların önlenmesi için sorunların köküne inilerek mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, “Gelecek ay yapılacak zirvede, Irak\'taki istikrarın sağlanmasına yardım etmek ve DEAŞ’ın geri dönüşünü engellemek için bir sonraki adımı atacak ve Irak’ta eğitim misyonu başlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Ürdün ve Tunus gibi diğer ortaklara yönelik desteklerini de artırmayı planladıklarını söyleyerek terörizmle mücadelede yerel güçlerin eğitilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
NATO’nun göç ve sığınmacı krizinin çözümüne de destek verdiğine işaret eden Stoltenberg, Ege’deki konuşlanmanın Türkiye ile AB arasındaki yasa dışı göçün önlenmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, gelecek ay yapılacak zirvenin aynı zamanda ittifak içinde daha adil bir yük paylaşımına odaklanacağını sözlerine ekledi.
(AA/ÖZ/HA)
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