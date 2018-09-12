İtalya Başbakanı Conte:



Roma, 13 Eylül 18 (.): İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin göçmenlerle ilgili tutumuna ilişkin, “İtalya, artık istemsizce insan kaçakçılığının artışına katkıda bulunma ve Avrupa Birliği’ne ait sorumluluğu üstlenip her bir üye devlete düşen dayanışma bağının körelmesine yol açan göçmenleri rastgele kabul etmek konusunda müsait değil.” ifadelerini kullandı.



İtalyan parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisi tarafından kurtarılan göçmenlere ilişkin konuşma yapan Başbakan Conte, hükümetin göçmenlerin İtalya’ya rastgele girişini durdurduğunu bildirdi.



Conte, “Geçmişe göre değişen şey şu ki İtalya, artık istemsizce insan kaçakçılığının artışına katkıda bulunma ve Avrupa Birliği’ne ait sorumluluğu üstlenip her bir üye devlete düşen dayanışma bağının körelmesine yol açan göçmenleri rastgele kabul etmek konusunda müsait değil.” dedi.



Diciotti gemisi olaya direk müdahale etmese, kurtarılan göçmenlerin çoğunun hayatını kaybetmiş olacağını vurgulayan Conte, yaşanan olayın Avrupa açısından hiç de iç açıcı olmadığının altını çizdi.



Conte, “Diciotti olayı, Avrupa için hiç de güzel bir sayfa değildi. Avrupa hukuk sisteminin temel değerleri olarak sürekli bahsedilen dayanışma ve sorumluluk prensiplerini hayata geçirme fırsatını kaybettiler.” şeklinde konuştu.



MUHALEFET HÜKÜMETE TEPKİLİ



Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) adına söz alan eski Savunma Bakanı Roberta Pinotti ise “Diciotti’nin limana girmesine izin verilmediği ve denizde kaldığı süre boyunca hakları askıya alınmıştır. Bu olay Avrupa için güzel bir sayfa değildi ama İtalya için de değildi.” ifadelerini kullandı.



İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında, Avrupa Birliği ile yaşanan 10 günlük kriz boyunca Diciotti gemisinin kurtardığı yaklaşık 190 göçmenin karaya çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle, adam kaçırma suçundan soruşturma başlatılmıştı.



Olay, Arnavutluk\'un 20, İrlanda\'nın 20 ve Vatikan\'ın da 100 göçmeni kabul edeceğini açıklamasının ardından geminin İtalya kıyılarına yanaşmasına izin verilmesiyle çözülmüştü.



(AA/FEZ)





