banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96661
ALTIN
188.909
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0467
EURO
5.3211
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
Sahte öğrenci kaydı
SAHTE ÖĞRENCİ KAYDI
Baldızına tecavüz etti
BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

İtalya ve Malta'nın Sığınmacı Taşıyan Gemiye İzin vermemesine Tepki!

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı FrancescoRocca, 600'dan fazla sığınmacıyı taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya tepki gösterdi.

İtalya ve Malta'nın Sığınmacı Taşıyan Gemiye İzin vermemesine Tepki!

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı FrancescoRocca, 600'dan fazla sığınmacıyı taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya tepki gösterdi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
İtalya ve Malta'nın Sığınmacı Taşıyan Gemiye İzin vermemesine Tepki!


Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı FrancescoRocca, 600'dan fazla sığınmacıyı taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya tepki gösterdi.
Rocca, yaptığı yazılı açıklamada, insanların hayatını tehlikeye atan herhangi bir siyasi kararın kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Geçen hafta sonu Libya açıklarında 600'den fazla sığınmacının kurtarıldığını anımsatan Rocca, İtalya'nın limanlarını kapatması nedeniyle sığınmacıların Akdeniz'de Acquarius gemisinde mahsur kaldığını vurguladı.
"Bu kişilerin kaderi ve İtalyan limanlarının sığınmacılara kapatılması hususundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Rocca, Akdeniz'de kurtarılan yüzlerce sığınmacının da benzer kaderi paylaşacağı uyarısında bulundu.

banner277
"İSPANYA ACQUARİUS'U KABUL EDECEK"
Rocca, hareket halindeki sığınmacıların güvenliğini sağlamak ve haysiyetlerini korumak için tüm ülkelerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi ve Akdeniz'deki sığınmacı sorununa kalıcı çözüm getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İspanya'nın Aquarius gemisini kabul edeceği şeklindeki son dakika haberlerini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.
Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 11.06.2018 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı
Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı
Brüksel'de Şirinler köyü kuruldu
Brüksel'de Şirinler köyü kuruldu
İspanya, 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi “insani nedenlerle“ kabul etme kararı aldı
İspanya, 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi “insani nedenlerle“ kabul etme kararı aldı
Pompea nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine “benzersiz“ güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi
Pompea nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine “benzersiz“ güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi
AB Trump tarafından suçlanan Kanada başbakanının yanında taraf durdu
AB Trump tarafından suçlanan Kanada başbakanının yanında taraf durdu
Fransa'da bir evin yıkımı sırasında 600 altın para bulundu
Fransa'da bir evin yıkımı sırasında 600 altın para bulundu
AB sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu
AB sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu
Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor
Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor
Hindistan'da aşırı yağış 13 can aldı
Hindistan'da aşırı yağış 13 can aldı
''AB üyesi olmayan NATO uyeleri askeri hareketlilik bütçesinden faydalanamayacak“
''AB üyesi olmayan NATO uyeleri askeri hareketlilik bütçesinden faydalanamayacak“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim