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İtalya Ve Lüksemburg Arasındaki “Göçmen“ Tartışması

İtalya Ve Lüksemburg Arasındaki “Göçmen“ Tartışması

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
İtalya Ve Lüksemburg Arasındaki “Göçmen“ Tartışması

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN ASSELBORN: 

"SALVİNİ, 1930'LU YILLARIN FAŞİST YÖNTEMLERİNİ VE SÖYLEMLERİNİ KULLANIYOR" 

İTALYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE İÇİŞLERİ BAKANI MATTEO SALVİNİ: 

"HİÇBİR ARGÜMANI OLMAYANLAR, BANA 'FAŞİST, POPÜLİST, IRKÇI' DEMEYE DEVAM EDİYOR"


İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile geçen cuma günü Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda tartıştığı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasındaki sözlü atışma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Asselborn, Der Spiegel dergisine Salvini ile yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Salvini'yi kendisini "önceden hesaplanmış bir kışkırtmayla pusuya düşürmekle" suçlayan Asselborn, Salvini'nin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tartışma görüntülerinin de kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını vurguladı. Cuma günü söylediklerinin de arkasında olduğunun altını çizen Asselborn, şunları kaydetti:

"İnsanları bilgisi dışında görüntüleyip, daha sonra o görüntüleri başka mecralarda kullanmak, Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da yasaktır. Burada sıradan bir konuşmadan bahsetmiyoruz. İleriye dönük herhangi bir bakanlar toplantısı ya da devlet başkanları toplantısında, yapılacak konuşmaların kayıt altına alınıp alınmayacağından kaygı duyulacaksa, bu tür toplantılarda kimse dürüst olarak fikrini beyan etmez.”

Salvini'nin siyasi söylemlerini de eleştiren Asselborn, "Salvini, 1930'lu yılların faşist yöntemlerini ve söylemlerini kullanıyor." dedi.

"LÜKSEMBURG'DA GÖÇMENLERİ ÇOK SEVİYORSANIZ, HEPSİNİ KABUL EDİN"

Bunun üzerine Salvini de Facebook hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Salvini, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vergi cenneti Lüksemburg'un sosyalist bakanı, İtalyan muhacir atalarımızı bugün gelen yasa dışı göçmenlerle kıyasladıktan ve konuşmamı bir hakaret sözcüğü haykırarak kestikten sonra bugün bana 'Faşist' diyor. Ben de diyorum ki, Lüksemburg'da ne sorunları var? Burada faşizm yok, sadece kurallara uyuyoruz. Eğer Lüksemburg'da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul edebilirsiniz. Biz İtalya'da çok fazla göçmen kabul ettik."

Daha sonra akşam katıldığı bir televizyon programında da konuya değinen Salvini, Asselborn'u "İtalya'ya gelip uyuşturucuyla uğraşan ve hırsızlık yapanlarla hiçbir alakası olmayan İtalyan göç tarihinini bilmeyen cahil biri" olmakla suçladı.

Salvini, "Hiçbir argümanı olmayanlar, bana 'Faşist, popülist, ırkçı' demeye devam ediyor." diye konuştu.

Kendisinin sadece İtalyanların istediği şeyi yaptığını belirten Salvini, bundan sonra da gelecek göçmenleri "ilk bota bindirip geri göndereceğini" söyledi.

SALVİNİ VE ASSELBORN GÖÇ TOPLANTISINDA TARTIŞTI

Geçen cuma günü yapılan AB Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda Salvini ve Asselborn tartışmıştı. Salvini, konuşması sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg'da buna ihtiyaç vardır ama İtalya'da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok."

Asselborn, Salvini'nin konuşmasını hakaret içeren bir ifadeyle kesmiş ve "Ben Lüksemburg'un bakanıyım ve mali işleri kontrol ediyorum. Siz İtalya'da çocuklarınızı beslemek için paranızı harcayın." demişti.

Salvini de "Lüksemburg'da yeni göçe ihtiyacınız varsa, alabilirsiniz. İtalya'da İtalyanları tekrar çocuk yapmaya teşvik etmeyi tercih ediyorum." sözleriyle yanıt vermişti.

Son Güncelleme: 17.09.2018 12:18
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