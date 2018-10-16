İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, FRANSIZ JANDARMASININ İTALYA SINIRINA GÖÇMEN BIRAKTIĞI İDDİASI ÜZERİNE FRANSIZ BÜYÜKELÇİDEN İZAHAT İSTEDİ

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASINDAN: "FRANSIZ JANDARMASININ BİR MİNİBÜSLE CLAVİERE’YE MUHTEMEL GİRİŞİ VE AĞAÇLIK ALANA İKİ KİŞİYİ BIRAKTIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, DERHAL FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA İSTEDİ"

İTALYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE İÇİŞLERİ BAKANI MATTEO SALVİNİ: "(FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL) MACRON’UN FRANSA’SININ GÖÇMENLERİ GİZLİCE İTALYA’YA BIRAKMAK İÇİN POLİSİNİ KULLANDIĞINA İNANMAK İSTEMİYORUM"

"BİRİLERİ GERÇEKTEN KANUNLARI, SINIRLARI VE ANLAŞMALARI İHLAL EDEREK BİZİ AVRUPA’NIN MÜLTECİ KAMPI GİBİ KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORSA, BÜYÜK BİR HATA YAPIYORLAR"

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, "Fransa'nın Afrikalı göçmenleri, İtalya sınırına bıraktığı" iddiası üzerine, ülkedeki Fransız büyükelçiden izahat istediği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Fransa sınırında görev yapan İtalyan polisi, Fransız jandarmaların bir araçla gelerek muhtemelen göçmen olan iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirdi.

Kuzeydeki Torino şehrine bağlı Claviere’de cuma günü meydana gelen olayda, Fransız jandarmasının iki Afrikalı erkeği sınırdaki ağaçlık bir alana bıraktığı, ardından da geri döndüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ'DEN İZAHAT İSTENDİ

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, ülkedeki Fransız büyükelçiden izahat istendiği belirtilerek, "Fransız jandarmasının bir minibüsle Claviere’ye muhtemel girişi ve ağaçlık alana iki kişiyi bıraktığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı, derhal Fransız büyükelçi ile iletişime geçerek olayla ilgili açıklama istedi. Olayla ilgili İtalya’nın Paris büyükelçiliği de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi bir talepte bulundu. " ifadesine yer verildi.

"BİZE NUTUK ATANLARDAN BİR AÇIKLAMA İSTİYORUZ"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de konuya ilişkin facebook hesabından yaptığı açıklamada, olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ettiğini duyurdu.

Salvini, açıklamasında, "İnanılır gibi değil. Konuyla ilgili gelişmeleri bekliyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un Fransa’sının göçmenleri gizlice İtalya’ya bırakmak için polisini kullandığına inanmak istemiyorum. Ama birileri gerçekten kanunları, sınırları ve anlaşmaları ihlal ederek bizi Avrupa’nın mülteci kampı gibi kullanmayı düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazırız. Özellikle de her gün bize nutuk atanlardan bir açıklama istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.