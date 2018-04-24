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İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.

İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 07:16
İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile mevcut hükümetin büyük ortağı merkez sol görüşlü Demokrat Parti (PD) arasında hükümet kurma ihtimali olup olmadığını belirlemesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu görevlendirdi.

Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından görevlendirilen Fico'nun taraflarla görüşmelerini tamamlayıp hükümetin kurulma ihtimali olup olmadığı hakkındaki görüşünü 26 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanına ileteceği bildirildi.

HÜKÜMET KURMA ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Mattarella, nisan ayının ilk iki haftası hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için meclisteki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.

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Mattarella, geçen hafta da Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi merkez sağ ile 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için görevlendirmişti ancak Casellati temaslarından bir sonuç alamamıştı.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu. 

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.

M5S, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise, M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" söylemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:40
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