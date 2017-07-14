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14 Temmuz 2017 Cuma 07:24

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor

İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
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ÜLKENİN GÜNEYİ VE SİCİLYA ADASI'NDAKİ YANGINLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

 İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan haber ajansı ANSA, Kalabriya bölgesinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 sivilin alevlerin ortasında mahsur kalarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güneydeki Sicilya Adası, Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı etekleri ile Kalabriya bölgesindeki yangınları, İtalyan itfaiyesinin dün akşamdan bu yana 900 kişilik ekiple söndürmeye çalıştığı aktarıldı.
Ülkede hafta başından itibaren pek çok noktada başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yayılırken can ve mal kaybının yanı sıra önemli boyutta yeşil alanın yok olmasına yol açtı.

Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı eteklerindeki yangın şehrin her tarafından görülürken, dağın eteklerindeki Vezüv Milli Parkı'nın da yangından etkilendiği kaydedildi. Parka girişler kapatırken, İtalyan ordusu da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Sicilya Adası'nda da dün 20 ayrı noktada başlayan ve müdahalelere rağmen bir kısmı hala devam eden yangınlar sebebiyle alarm seviyesi en üst düzeyde tutuluyor.

Adada dün de yangının çıktığı bazı noktalarda ulaşımın durması nedeniyle bölgedeki turistler deniz yoluyla tahliye edilmişti.

Çevre Bakanı Gian Luca Galletti, yangınlarla ilgili Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Durum kritik. İlerleyen saatlerde de öyle olacak ama söndürmek için büyük uğraş veriliyor. Ben son yıllarda böylesine büyük ve çok sayıda çıkan yangın hatırlamıyorum. Güneyde bu kadar geniş alana yayılması tabii iyi işlese de sistemi biraz zorluyor." dedi.

Bu arada, AB Komisyonu sözcülerinden Alexander Winterstein yaptığı açıklamada, İtalyan Sivil Savunma Müdürlüğünün AB’den talebi doğrultusunda 3 Fransız yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini bildirdi.

İtalyan basınında, ülke genelinde farklı pek çok noktada çıkan yangınlar karşısında, yangın söndürme araçlarının yetersizliği eleştiri konusu oldu.


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