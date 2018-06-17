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İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

Denizde kurtarılan ancak İtalya ve Malta'nın almayı reddettiği aralarında 123 çocuk ve 7 hamile kadının bulunduğu 630 göçmen günler süren yolculuğun ardından İspanya'ya ulaştı.

İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

Denizde kurtarılan ancak İtalya ve Malta'nın almayı reddettiği aralarında 123 çocuk ve 7 hamile kadının bulunduğu 630 göçmen günler süren yolculuğun ardından İspanya'ya ulaştı.

17 Haziran 2018 Pazar 13:06
İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

Denizde kurtarılan ancak İtalya ve Malta'nın almayı reddettiği aralarında 123 çocuk ve 7 hamile kadının bulunduğu 630 göçmen günler süren yolculuğun ardından İspanya'ya ulaştı.

Göçmenleri taşıyan gemilerden ilki, İtalya sahil güvenliğine ait Dattilo, yerel saatle 06.20'de Valencia Limanı'na yanaştı. Gemideki 274 göçmen görevliler ve gönüllüler tarafından karşılandı.

Göçmenleri denizden kurtaran ancak İtalya ve Malta'nın kendi limanlarına demirlemesine izin vermediği arama kurtarma gemisi Aquarius ise 1500 kilometreden fazla yol alarak 106 yolcusuyla yerel saatle 11.00'de Valencia'ya geldi.

İtalya donanmasına ait ve 250 göçmenin bulunduğu üçüncü gemi de yerel saatle 13.10'da Valencia'ya ulaştı.

Göçmenler, sağlık görevlileri, Kızılhaç gönüllüleri, psikologlar ve tercümanlar tarafından karşılandı. Göçmenler kimlik tespitinin ardından kabul merkezlerine götürülecek.

Valencia'daki sağlık yetkililerinden Jorge Suarez, bazı göçmenlerin şok halinde olduğunu belirterek, "Kendinizi onların yerine koyun. Gemiden iniyorsunuz ve karşılaştığınız ilk kişi maske takıyor." dedi.

Polis yetkilisi Bernardo Alonso ise göçmenlere yasal durumları belirlenene kadar 45 gün ülkede kalma hakkı tanındığını söyledi.

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İspanya Kamu İşleri Bakanlığı yetkilisi Jose Luis Abalos da hem hassas olacaklarını hem de yasalar çerçevesinde hareket edeceklerini dile getirdi.

İTALYA VE MALTA KABUL ETMEMİŞTİ

İçinde 123 çocuk ve 7 hamile kadının olduğu arama kurtarma gemisi, geçen hafta İtalya'ya yanaşmak istemiş ancak yeni aşırı sağcı hükümet buna izin vermemişti.

Malta'nın da almayı reddettiği Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne ait gemideki göçmenler, denizin ortasında kalmıştı. Bunun üzerine İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez, "insani bir felaketi önlemek ve uluslararası kanunlardan kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmek" için göçmenleri almayı kabul etmişti.

Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine göre, göçmenlerin ilk vardıkları ülkede sığınma başvurusu yapması gerekiyor. Bu durum İtalya ve Yunanistan üzerinde baskıya neden olurken, diğer AB üyeleri sığınmacıları kendi ülkelerine yerleştirmeden kaçınıyor. Konunun 28-29 Haziran'da Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.

Birleşmiş Milletlere göre bu yıl en az 792 göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. 2018'in 5 ayında, 11 bin 792'si İspanya'ya olmak üzere Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısı ise 35 bin 455 oldu.
 

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Son Güncelleme: 17.06.2018 16:31
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