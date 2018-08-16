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İtalya'nın Cenova kentinde OHAL

İtalya'nın Cenova kentinde OHAL

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:11
İtalya'nın Cenova kentinde OHAL

İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesinin ardından, kentte 12 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Facia dolayısıyla kabineyi Cenova’da olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği olay nedeniyle kentte bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Conte, köprü ve bağlantı yollarının işletme ve bakım hakkını elinde bulunduran özel şirketi işaret ederek, "Autostrade şirketlerinin yetkilerini iptal etme işlemlerine başlayacağız." dedi. 

ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Köprünün çökmesiyle çok sayıda aracın düştüğü, bazı araçlar ve çevredeki binaların enkaz altında kaldığı olayda hayatını kaybeden kişi sayısı, 39’a yükseldi.

Ölen kişilerden üçünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu, 5 kişinin kimliğinin belirlenemediği aktarıldı. 

Faciada 12'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığı, kayıp kişilerin bulunduğu kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan köprünün diğer bölümlerinde çökme riski bulunduğu ifade edildi. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, civardaki 11 bina bu nedenle boşaltıldı ve 632 kişi tahliye edildi. 

Olayın ardından Cenova'da iki, ülke çapında bir günlük yas ilan edildi.

"OLAY KAZA DEĞİL"

Cenova Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Cozzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kaza olmadığını, insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Savcılığın, olayla ilgili "ihmalin neden olduğu felaket ve çok sayıda adam öldürme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

OLAY

Cenova kentinde, dün A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. 

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, olayla ilgili köprünün bakımını üstlenen "Autostrade per l'Italia" şirketini suçlamıştı. Şirketin yöneticilerine istifa çağrısında bulunan Toninelli, şirketin yetkilerinin feshi ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımı uygulamak için gerekli işlemleri başlattıklarını açıklamıştı.

Şirket ise köprünün teknik yapısının kanunda öngörülen şekilde üç aylık periyotlarla kontrol edildiğini savunuyor.

Köprü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçiyor.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:59
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