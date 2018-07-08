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İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Libya'da

“ÜLKENİN İSTİKRARI SADECE İTALYA DEĞİL AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İSTİKRARI İÇİN DE TEMEL UNSUR”

İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Libya'da

“ÜLKENİN İSTİKRARI SADECE İTALYA DEĞİL AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İSTİKRARI İÇİN DE TEMEL UNSUR”

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Libya'da

“ÜLKENİN İSTİKRARI SADECE İTALYA DEĞİL AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İSTİKRARI İÇİN DE TEMEL UNSUR”
İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Libya'nın istikrarının sadece İtalya değil Avrupa Birliği'nin tamamının istikrarı için temel unsur olduğunu söyledi.
Milanesi, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Trablus'ta, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile görüştü.  
Görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Milanesi, "Libya'nın istikrarı sadece İtalya değil tüm AB ve Akdeniz bölgesinin istikrarı için temel unsurdur." dedi.
İtalya'nın, Libya'nın toprak bütünlüğü, istikrarı ve ekonomisini desteklediğini ifade eden Milanesi, yasa dışı göçle mücadelede Libya ile AB arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.  
Seyyale ise Milanesi ile gerçekleştirdiği görüşmede, 2008'de imzalanan Libya-İtalya Dostluk Anlaşmasının etkinleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti ancak ayrıntı vermedi. 
Milanesi, yasa dışı göç, terörle mücadele ve Libya'da istikrarın sağlanması konularını görüşmek üzere dün başkent Trablus'a gelmişti.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 13:21
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