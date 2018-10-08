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İtalya'dan AB Komisyonu Üst Düzey Yetkililerine Sert Sözler

İtalya'dan AB Komisyonu Üst Düzey Yetkililerine Sert Sözler

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:06
İtalya'dan AB Komisyonu Üst Düzey Yetkililerine Sert Sözler

“BRÜKSEL’DEKİ SIĞINAĞA KAPATILMIŞ AVRUPA DÜŞMANLARINA KARŞIYIZ” 

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üst düzey yetkililerini "Avrupa düşmanları" olarak gösterip, sert sözlerle eleştirdi.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini, Fransa’daki aşırı sağcı RN partisinin lideri Marine Le Pen’le Roma’da düzenlenen “Uluslar Avrupasında Ekonomik Büyüme ve Sosyal Perspektifler” konulu konferansta konuştu.


Avrupa'nın geleceği, tarım ve iş politikaları ile göçle mücadele konularında Le Pen'le ortak değer ve prensipleri paylaştığını söyleyen Salvini, "(AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker ve (AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre) Moscovici gibi Brüksel’deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanlarına karşıyız." ifadelerini kullandı.


"AP SEÇİMLERİNDE ORTAK AKLIN DEVRİMİ GERÇEKLEŞECEK"


Salvini, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin ise "Mayıs sonunda ortak aklın devrimi gerçekleşecek." yorumunu yaptı.


Le Pen’le görüşmesinde AP seçimlerini ele almadıklarını aktaran Salvini, Fransız siyasetçi ile ortak bir program üzerinde yıllardır çalıştıklarını, hassas pozisyonlar için ortak adayların olmasını hedeflediklerini ancak halkların bağımsızlığının da göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.


Son günlerde gündeme gelen "mültecilerin Almanya’dan İtalya’ya tarifesiz uçak seferleriyle gönderileceği" yönündeki iddialara da değinen Salvini, var olan sorunlarla ilgilendiğini belirterek, Almanya bu uçuşların gerçek olmadığını söylüyorsa ortada bir sorun da olmadığını kaydetti.


 "KÜRESELLEŞMEYE KARŞI BİR BİRLİK’E ULAŞMAYI BAŞARACAĞIZ"


Fransız RN partisinin lideri Le Pen de Avrupa’nın "dayanışma değerlerini çiğnediğini" belirterek AP seçimlerine atıfla, Avrupa'nın tarihi bir dönemden geçtiğine işaret etti.


Le Pen, "Mayıs ayında küreselleşmeye karşı, yeni değerlerle, yeniden başlayan bir Birlik’e ulaşmayı başaracağız." diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.10.2018 15:11
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