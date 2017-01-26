FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

İtalya'daki Çığ Felaketinde 29 Kişinin Öldüğü Kesinleşti

İtalya'daki Çığ Felaketinde 29 Kişinin Öldüğü Kesinleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti.

Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4’ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi.

Felakete ilişkin soruşturmayı yürüten Pescara Cumhuriyet Savcılarından Christina Tedeschi, ilk olarak otopsileri yapılan 6 kişinin ölüm nedenleri arasında, hipotermi, vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi kırıklıklar, boğulmanın yer aldığını açıkladı.

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, felaketin yaşandığı andan sonra acil durum ekiplerinin bölgeye gitmekte yavaş kaldığı yönünde ciddi eleştiriler dile getiriliyor. Bazı kurban yakınları da acil yardım hemen götürülebilseydi daha çok kişinin kurtarılmış olabileceğini savunuyor.

Bu arada, enkazdan sağ kurtarılan nişanlı çift Giorgia Galassi ve Vincenzo Forti de yaptıkları açıklamada, kimsenin kendilerini çığ riskine karşı uyarmadığını belirterek, "Depremler olduğunda çok korktuk. Otel yetkilileri, bizi sakinleştirmeye çalıştı. Kar küreme aracını lobide şömine yanında bekliyorduk. Sonrası ise cehennem ve kurtarılma olarak geldi. İtfaiye erleri bizi ayaklarımızdan tutup, çekerek kurtardı." dedi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Rigopiano Oteli'ne, 18 Ocak günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Facia! 27 Çocuk Soğukdan Donarak Hayatını Kaybetti Büyük Facia! 27 Çocuk Soğukdan Donarak Hayatını...
Dünyaca Ünlü Oyuncu Gözaltında! Dünyaca Ünlü Oyuncu Gözaltında!
Çin'den Kuzey Kore'ye İhracat Yasağı Çin'den Kuzey Kore'ye İhracat Yasağı
Trump: “Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım” Trump: “Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler...
Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti
Trump'ın "Suriye'de Güvenli Bölgeler Oluşturulsun" Talimatı Vereceği İddia Edildi Trump'ın "Suriye'de Güvenli Bölgeler...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Büyük Facia! 27 Çocuk Soğukdan Donarak Hayatını...

Haberi Oku