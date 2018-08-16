İtalya'da Lig partisi binası önünde patlama

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisinin Treviso kentindeki merkezi önünde patlama meydana geldi.

İtalya'da hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, partisinin kuzeydeki Treviso kentindeki merkezinin önünde basit yapımlı bir bombanın patladığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Salvini, "Treviso kentindeki Villorba'da bulunan Lig binasının önünde basit yapımlı bir bomba patladı." ifadelerini kullandı.

Salvini, olay yerinde patlamamış halde bir bomba daha bulunduğunu belirterek, "Bizi durdurmaya çalışıyorlar ama zorbalar ve suçlular bizi korkutamaz. Hadi öncekinden daha güçlü şekilde ilerleyelim." açıklamasını yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, patlama dün gece yaşandı.

Polisten edinilen ilk bilgiye göre, patlama binaya herhangi bir zarar vermedi.

Olay sırasında etrafta kimse olmadığı için yaralanan da olmadı.

İkinci bombanın polis tarafından patlatıldığı öğrenildi.

Lig partisinin bölgedeki bazı yöneticilerinin de polis operasyonu sırasında hazır bulunduğu bildirildi.