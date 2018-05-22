Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
REHMAN'IN SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
7 yılda 259 bin TL vurgun
7 YILDA 259 BİN TL...
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
HASPOLAT'TA KEÇİYE TECAVÜZ ETTİ
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner282

İtalya'da hükümet programında masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulması muhtemel hükümetin programında masonların hükümette yer almasına yasak getiriliyor.

İtalya'da hükümet programında masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulması muhtemel hükümetin programında masonların hükümette yer almasına yasak getiriliyor.

22 Mayıs 2018 Salı 15:58
İtalya'da hükümet programında masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulması muhtemel hükümetin programında masonların hükümette yer almasına yasak getiriliyor.
İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı M5S arasında yaklaşık iki haftadır süren müzakereler sonucu ortaya çıkan hükümet programında, "hükümet üyelerinin etik kodları" başlığı altında masonların hükümette bulunamayacağı belirtildi.
Bu bölümde şu ifadelere yer verildi:
"Kara para aklama ve bilançoda sahtecilik dahil olmak üzere kesinleşmemiş bile olsa kasıtlı işlenen suçlardan hüküm giymiş, mafya, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi ciddi suçlamalarla davası devam eden kişiler, masonlar ve delegasyonla çıkar çatışması içinde bulunanlar hükümete katılamaz. Hükümet üyeleri, haklarında soruşturma veya cezai kovuşturma olduğunu öğrenir öğrenmez zamanlıca bilgi sağlamak zorundadır." 

banner277
M5S, seçim sürecinde de birkaç milletvekili adayını, daha önceden Mason locasına kayıtlı olduklarının ortaya çıkmasının ardından listeden çıkarmıştı.
M5S lideri Luigi Di Maio, bu adayları sadece partiden ihraç etmekle kalmayıp, "M5S'in imajına verdikleri zarar nedeniyle" bu kişiler haklarında dava açacaklarını duyurmuştu.
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimde hiçbir parti veya ittifak hükümet kurmaya yetecek oy alamamış ve koalisyon hükümeti kurmak için partiler arasında müzakereler başlamıştı.
Aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında yaklaşık 2 hafta süren müzakereler sonucu yeni bir hükümet kurulması konusunda anlaşılmıştı.
 

Son Güncelleme: 22.05.2018 19:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin hükümeti İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı UCM'ye teslim etti
Filistin hükümeti İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı UCM'ye teslim etti
İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti
İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti
Çin'de Tibetli aktiviste 5 yıl hapis cezası
Çin'de Tibetli aktiviste 5 yıl hapis cezası
Yumurta giren eve doktor girmiyor
Yumurta giren eve doktor girmiyor
Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü
AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor
AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor
Filistin Erdoğan’a İİT’yi olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti
Filistin Erdoğan’a İİT’yi olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti
Yüksek vücut sıcaklığı tümör ve enfeksiyonla mücadeleyi artırıyor
Yüksek vücut sıcaklığı tümör ve enfeksiyonla mücadeleyi artırıyor
Zimbabve İngiliz Milletler topluluğuna yeniden üye olmak için başvuru yaptı
Zimbabve İngiliz Milletler topluluğuna yeniden üye olmak için başvuru yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim