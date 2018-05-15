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İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın hükümet kurmaya yetecek oya ulaşamadığı seçimlerin ardından aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki hükümet kurma müzakereleri sürüyor.

İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın hükümet kurmaya yetecek oya ulaşamadığı seçimlerin ardından aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki hükümet kurma müzakereleri sürüyor.

15 Mayıs 2018 Salı 06:57
İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın hükümet kurmaya yetecek oya ulaşamadığı seçimlerin ardından aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki hükümet kurma müzakereleri sürüyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen haftadan beri hükümetin kurulması için müzakerelere devam eden aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı M5S, hükümet programına son halini verebilmek ve muhtemel başbakanın ismini belirlemek için İtalya Cumhurbaşkanı SergioMattarella'dan biraz daha zaman istedi.
Cumhurbaşkanı Mattarella'nın talep edilen süreyi verdiği, tarafların hükümet programıyla ilgili birçok noktada anlaştığı, göç ve Avrupa Birliği bütçe kısıtlamaları gibi kritik bazı başlıkların kaldığı belirtiliyor.
M5S'nin lideri LuigiDiMaio, hükümet programının "(Emeklilikle ilgili) Fornero yasasının kaldırılması, atıkla mücadele, yolsuzlukla mücadele ve vergi kaçakçılığına hapis cezası" gibi noktaları içerdiğini aktardı.

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5 Yıldız Hareketi, son halini almasının ardından hükümet programını daha önce de yaptığı gibi internet sitesi üzerinden seçmenlerin oyuna sunacak.
Lig partisinin de vatandaşların programı oylayabilmesi için ülke çapında bazı noktalar belirleyeceği bilgisi verildi.
Öte yandan, kurulması muhtemel hükümetin başbakanının, aşırı sağcı Lig'in lideri MatteoSalvini veya 5 Yıldız Hareketi'nin lideri LuigiDiMaio değil, üçüncü bir isim olması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 10:17
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