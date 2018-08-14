İtalya'da “göçmen“ tartışması

İTALYA'NIN ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 141 DÜZENSİZ GÖÇMENİ TAŞIYAN ARAMA KURTARMA GEMİSİ AQUARİUS'A LİMANLARINA GELİŞ İZNİ VERMEMESİ ÜLKEDE TARTIŞMAYA NEDEN OLDU



İtalya hükümetinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 141 düzensiz göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'a limanlarına giriş izni vermemesi ülkede tartışmaya yol açtı.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica’nın haberine göre, İtalya'nın Aquarius'a limanlarına geliş izni vermemesinin ardından Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, gemiyi karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

De Magistris, "Napoli, Aquarius gemisini ağırlamak için müsait. Ağustos ayında birçok yönetici tatildeyken, Aquarius'u karşılamak istediğimizin altını güçlü şekilde çiziyoruz. Her zaman hazırız ve ben de onlara kucak açmak için Napoli limanında en ön sırada bulunacağım." dedi.

Hükümetin tutumunu eleştiren Luigi De Magistris, "Bu kişiler, sadece siyasi fırsatçılık hesaplarıyla kendini güçsüzler üzerinden güçlü göstermeye çalışanlar yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.