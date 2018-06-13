İtalya'da Fransa'nın Roma Büyükelçisi Dışişlerine Çağrıldı!

Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset, Fransa'nın, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya tarafından limana geliş izni verilmemesiyle ilgili eleştirileri nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset'i bakanlığa çağırdığı bildirildi.
Açıklamada, "Dün, Paris'te Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Enzo Moavero Milanesi, bu sabah Fransa'nın İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bunun ardından dün İtalya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Fransa'ya "Fransa’dan Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamalar hayret verici ve gerçekten ne olduğuyla alakalı ciddi bir bilgi eksikliğinin göstergesi. İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez." yanıtı verilmişti.