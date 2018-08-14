İtalya'da çöken otoyol köprüsünde 1’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı yerel saatle 11.30 civarında çöktü.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere çakıldığı ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

OLAYDA 11 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Enkaz altından iki kişi kurtarılırken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu düşünülüyor.

Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA'ya konuşan tanık, "11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük." dedi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter mesajında, "Cenova'da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı ve olay yerine gittiğini bildirdi.

Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.