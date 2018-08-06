İtalya'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'nın sanayi şehri Bologna büyük bir patlamayla sarsıldı.



Bologna Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki otoyolda seyreden yakıt tankeri patladı.



Alevler, patlamanın yanında bulunan büyük bir otomobil galerisine sıçrayınca birçok araç havaya uçtu.



Bologna Polis Merkezi'nin bildirdiğine göre otoyolda kazaya karışan araçlarda da küçük patlamalar oldu.



Görgü tanıkları yaralıların olduğunu bildiriyor. Çevre yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı.



İşte patlamadan ilk görüntüler;

















