Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

İtalya'da geçen yıl her 72 saatte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

İtalya'da geçen yıl her 72 saatte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:15
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

AZZURRO: “3HER  KURBANDAN BİRİ SUSUYOR, ÇOĞU OLAY ÜZERİNDEN 20-30 YIL GEÇTİKTEN SONRA BİLDİRİLİYOR”

İtalya'da geçen yıl her 72 saatte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Çocuk Hakları Derneği Telefono Azzurro'dan, "5 Mayıs: Pedofili ve Çocuk Pornografisine Karşı Ulusal Gün" dolayısıyla yapılan açıklamada, "2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı. Mağdur olan her 10 çocuktan 4'ü 10 yaşın altında." ifadelerine yer verdi.

Mağdurların yüzde 71,7'sinin kız çocuklarından oluştuğu belirtilen açıklamada, "Kız çocukları, daha fazla cinsel istismara maruz kalıyor. Ayrıca her 3 kurbandan biri korku, utanç veya suçluluk duyduğu için susuyor. Çoğu da olayın üzerinden 20-30 yıl geçtikten sonra bildiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnternetteki istismar tehdidinin de giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada "sanal ortamın sapıklara kimliğini saklama veya başka bir kimlik uydurma imkanı tanıdığı, böylece çocuk ve ergenlerin kandırılmasına müsait ortam hazırladığı" uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme: 05.05.2018 10:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
Marul yedi hayatını kaybetti!
Marul yedi hayatını kaybetti!
Bu bebek kimden?
Bu bebek kimden?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim