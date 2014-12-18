İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano Görevden Ayrılacak

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, görevinden ayrılmasının yakın olduğunu söyledi.

Yılbaşı dolayısıyla İtalya'ya akredite büyükelçileri, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kabul eden Napolitano, kendisi hakkında, ülke ve uluslararası gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülke tarihinde ikinci kez bu göreve seçilen tek cumhurbaşkanı 89 yaşındaki Napolitano, ikinci dönem görev süresini tamamlamasına 5,5 yıla kala görevden erken ayrılacağını teyit etti.

Napolitano'nun, "2014 yılının ve benim görevimin sonuna gelirken, İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın kaçınılmaz olarak içinden geçtiği karışık duruma ilişkin değerlendirmede bulunmak istedim" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Konuşmasında, AB'nin yeni komisyonuna da değinen Napolitano, Jean Claude Juncker yönetimindeki yeni komisyonun, uluslar üstü net bir profil ortaya koyduğunu, ortak sorunlara karşı kendisinden öncekilere göre daha siyasi ve hırslı hedefler belirlediğini kaydetti.

Ülkesinin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kaçak göçmen sorunu hususunda İtalya'nın AB Dönem Başkanlığında farkındalık yaratmayı başardığını belirterek, Afrika ve Ortadoğu'daki sorunların Avrupa'ya bu şekilde yansıdığını dile getirdi.

Akdeniz'in güney sahillerinden gelen bu ilişkinin İslam ile teması da kaçınılmaz kıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Napolitano, "Biz, açık, sivil ve eğitimli İslam ile aynı tarafta olduğumuza inanıyoruz. İslam'ın bu açık halinin, fanatizme, şiddete ve terörizme karşı mücadelede insanlık yürüyüşüne önemli bir katkı yapacaktır" diye konuştu.

Misyon şeflerine seslendiği toplantının açılışında Napolitano, ABD ve Küba arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatacak dün yapılan karşılıklı açıklamaları da "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

İtalyan basınına göre, kasımda verdiği ayrılık sinyaliyle bir süredir görevden ayrılacağı konuşulan ve İtalyan iç siyasetinde şimdiden bir sonraki cumhurbaşkanının kim olacağına yönelik tartışmalara yol açan Napolitano'nun durumu, bu açıklamayla birinci elden onaylanmış oldu.

Napolitano'nun açıklamasını Brüksel'deki AB Konseyi'nde değerlendiren Başbakan Matteo Renzi, bir sonraki cumhurbaşkanını seçme konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını ifade ederken, "Parlamento, 2013'te çıkarması gereken dersleri çıkardı" dedi.

İtalya'nın AB Dönem Başkanlığını 13 Ocak'ta resmen Letonya'ya devretmesini takiben Napolitano'nun, 2013 yılında ikinci kez seçildiği ve 2020'de sona erecek cumhurbaşkanlığı görevinin tamamlanmasını beklemeden istifa etmesi ve ülkenin 2015'in ilk aylarını cumhurbaşkanlığı seçimiyle geçirmesi bekleniyor.