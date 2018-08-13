İtalya: Biz de Türkiye gibi saldırıya uğrayabiliriz

Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermişti.

Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, avro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir." yorumunda bulunmuştu.

KREMLİN'DEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu anki durumun projelerimizi etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum ama her şey yolunda devam ediyor" dedi. Peskov, iki ülke arasındaki proje ve ekonomik ilişkilerde milli para birimlerinin kullanılmasının planlandığını açıkladı. Peskov, milli para birimi uygulamasından önce detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dün Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ALMANYA: TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBINI YAKINDAN İZLİYORUZ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, son günlerde Türk ekonomisinde meydana gelen gelişmelere yönelik bir açıklama yaptı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türk Lirası'nın değer kaybını yakından izliyoruz, şu an için kaygı verici bir durum yok" açıklamasını yaptı.

BİR DESTEK DE PAKİSTAN'DAN GELDİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek "Türkiye küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır." açıklamasında bulundu.

İRAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ, ASLA YALNIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNMESİNLER

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında, "Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye Milleti ve Devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez" dedi.

Kasımı şunları kaydetti:

"Bugün bu mesajı komşu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede İran'ın onların yanlarında yer aldığını bilsinler ve asla yalnız olduklarını düşünmesinler. Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağı."

Sözcü Kasımi açıklamasının devamında, komşuluğun bir seçenek olmadığını ve ülkelerin komşularını seçme şansına sahip olmadıklarını belirterek, "İran ve Türkiye olarak komşuluk haklarına uygun olarak birbirinin özel koşullarını anlamak zorundayız. Komşuluk gerçeği çok önemli bir konudur. Bu konuya dikkat etmezsek, bölgenin istikrarına, güvenliğine ve barışına yardımcı olamayız" değerlendirmesini yaptı.

İranlı sözcü, "Kişisel ve özel nedenlerden dolayı komşularının çıkarlarına aykırı şeyler söyleyen ülkeler kesinlikle yanlış yapıyor ve bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliğine yardımcı olmuyorlar. İran ve Türkiye ilişkileri her zaman iyi bir ilişki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktır. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacağımızdan ve Türkiye ile İran'ın birbirine olması gerektiği şekilde yardım edeceğinden eminim."