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İsviçre'de İlginç Kampanya

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı.

İsviçre'de İlginç Kampanya

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:54
İsviçre'de İlginç Kampanya
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ÜLKEDEKİ HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI, "EVCİL HAYVANLARIN" YENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN PARLAMENTOYA 16 BİN İMZALI DİLEKÇE SUNDU

 İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı.

BBC'nin haberine göre, İsviçre'deki hayvan hakları savunucuları, "evcil hayvanların" yenmesinin önüne geçilmesi için parlamentoya 16 bin imzalı dilekçe sundu.

Hayvanları koruma örgütü SOS Chats Noiraigue'in kurucusu ve başkanı Tomi Tomek, "İsviçrelilerin yaklaşık yüzde üçünün, gizlice kedi ve köpek eti yediğini, bu duruma özellikle Lucerne, Appenzell, Jura bölgeleriyle Bern kantonunda rastlandığını" söyledi.

Kedi etinin, İsviçre'de bazı bölgelerde geleneksel Noel menülerinde yer aldığı biliniyor. Kedi eti, sıklıkla tavşan eti gibi beyaz şarap ve sarımsakla pişiriliyor.

Köpek eti çoğunlukla sosis yapmak için ve yağı romatizmaya iyi geldiği düşünülen bir ilaç yapımında kullanılıyor.

İsviçre'de Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi'ne göre, kedi ve köpek eti satmak yasak ancak insanların kendi hayvanlarının etlerini yemesi yasal.

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