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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı…

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'na gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, &#34;konferansın gidişatından iyimser&#34; olduğunu söyledi.

İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı…
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AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ MOGHERINI "KONFERANSIN GİDİŞATINDAN İYİMSER" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Crans-Montana, 6 Temmuz 17 (.): Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'na gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "konferansın gidişatından iyimser" olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı bugünkü toplantının yapıldığı kongre merkezinde, konferansın katılımcıları gazetecilere poz verdi.

Federica Mogherini, Kongre Merkezi'nin girişinde konferansı takip eden gazetecilere yönelerek "konferansın gidişatından iyimser" olduğunu söyledi. Diğer liderler ise açıklamada bulunmadı.

Konferansta liderler ikili görüşmelerin ardından öğle yemeğinde yeniden bir araya gelecek. Öğleden sonra yapılacak ikili görüşmelerden sonra yeniden toplanacak liderler akşam yemeğinde buluşacak.

(AA-GÜL)

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