İsviçre'deki Gıda Referandumundan 'Hayır' Çıktı

Bern, 24 Eylül 18 : İsviçreliler yerli çiftçileri koruyan, yerli ve ithal gıdaların daha sağlıklı, çevre ve hayvandostu olmasını öngören iki ayrı öneriyi değerlendirmek için sandık başına gitti. Referanduma katılanlar çoğunlukla iki öneriyi de reddetti.



Önerilerin amacı yerel çiftçiliği güçlendirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmekti. Halka hayır oyu kullanmayı tavsiye edenlerse, fiyatların yükseleceği ve seçeneklerin azalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Sonuçlara göre halkın yüzde 60’tan fazlası önerileri reddetti.



Sonuçların çiftçilik grupları ve etik gıda kampanyacıları açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğu yorumları yapılıyor.