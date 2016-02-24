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İsviçre'de Yabancı Kökenlilerle İlgili Referandum

İsviçre'de pazar günü yapılacak referandumda suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi oylanacak.

İsviçre'de Yabancı Kökenlilerle İlgili Referandum

İsviçre'de pazar günü yapılacak referandumda suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi oylanacak.

24 Şubat 2016 Çarşamba 08:46
İsviçre'de Yabancı Kökenlilerle İlgili Referandum
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AVRUPA'DA SIĞINMACI KRİZİ SONRASINDA YAPILAN REFERANDUM TEKLİFİNE GÖRE, İSVİÇRE'DE CİNAYET, TECAVÜZ, SİLAHLI SOYGUN GİBİ CİDDİ SUÇLAR VE 10 YIL İÇİNDE AŞIRI HIZ VE HANEYE TECAVÜZ GİBİ SUÇLARI 2 DEFA İŞLEYEN YABANCILAR, CEZALARINI TAMAMLADIKTAN SONRA TEMYİZ HAKKI VERİLMEDEN SINIR DIŞI EDİLECEK

ÜLKEDE SUÇ İŞLEYEN YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ KONUSUNUN IRKÇILIĞI, YABANCI DÜŞMANLIĞINI VE AB İLE İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİYECEĞİ BELİRTİLİYOR

ANKETLERE GÖRE, HALKIN YÜZDE 46'SI TEKLİFE EVET DERKEN, YÜZDE 49'U İSE KARŞI ÇIKIYOR VE YÜZDE 5'İ KARARSIZ GÖZÜKÜYOR

Cenevre İsviçre'de pazar günü yapılacak referandumda suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi oylanacak.

İsviçre'de geçen yıl yapılan milletvekili seçimlerinde birinci çıkan ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağ İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) referandum teklifine göre, ülkede cinayet, tecavüz, silahlı soygun gibi ağır suçları veya 10 yıl içinde aşırı hız ve haneye tecavüz gibi suçları 2 kez işleyen yabancılar, cezalarını tamamladıktan sonra temyiz hakkı verilmeden sınır dışı edilecek.

Ülkedeki diğer siyasi partiler, SVP'nin referanduma götürdüğü, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi teklifinin ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve AB ile ilişkileri olumsuz etkiyeceğini belirtiyor.

İsviçre'nin yaklaşık 8 milyon nüfusunun dörtte birini yabancı kökenliler oluşturuyor. Anketlere göre halkın yüzde 46'sı teklife evet derken, yüzde 49'u ise karşı çıkıyor ve kalan yüzde 5'i kararsız gözüküyor.

Referandumdan evet sonucu çıkarsa, İsviçre'de doğan göçmen çocukları da sınır dışı edilebilecek. Teklif, halkın çoğunluğunun desteğini aldığında başka bir karara bağlı olmaksızın doğrudan yürürlüğe girecek.

İsviçre'de tutuklu ve mahkumların yüzde 70'ini yabancı kökenliler oluşturuyor.

Öte yandan, pazar günü yapılacak referandumda, ikinci Gotthard tünelinin yapılması, çiftler arasında mali ayrıma son vererek eşit vergi sistemi getirilmesi ve gıda maddelerinde mali spekülasyon yapılmasının yasaklanması konuları da oylanacak.

Referandumla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “İsviçre halkının, bu ülkenin anayasasında yer alan temel haklarla bağdaşmayan ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ciddi derecede aykırılık içeren kanun teklifini kabul etmeme yönünde tercihte bulunacağına inanıyorum. Böylelikle Birleşmiş Milletler gibi birçok uluslararası örgüte ev sahipliği yapan İsviçre, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik düzen bağlamında sağduyu gösterecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Yeneroğlu, "İsviçre federal meclisi ve hükümeti tarafından da savunulduğu gibi kanun teklifi birçok uluslararası anlaşmaya aykırılık teşkil etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve İsviçre’nin Avrupa Birliği ile yaptığı serbest dolaşım anlaşmasına göre sınır dışı etme ancak kişinin kamu düzenine veya ülkenin güvenliğine tehlike teşkil eden bir suçtan dolayı suçlu bulunması halinde kabul edilebilmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suç İşleyen Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi Oylanacak.
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