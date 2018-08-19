banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Plajda iki grup arasında tartışma
PLAJDA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA
27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ EVİNE DÖNDÜ
banner282

İsviçre'de tokalaşmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi

İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrildi.

İsviçre'de tokalaşmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi

İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:29
İsviçre'de tokalaşmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi

İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrildi.

Lozan Belediyesi, ülke basınında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kimlikleri paylaşılmayan çiftin "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle vatandaşlık başvurularının kabul edilmediği" doğrulandı.

Başvurularının reddini gerektirecek başka nedenler de olduğu belirtilerek, çiftin başvuru sırasında da "karşı cins tarafından yöneltilen soruları yanıtlamadıkları ve genel bir ayrımcı davranış sergiledikleri" ileri sürüldü.

Çiftin karşı cinsle el sıkışmamasının, "İsviçre anayasasının temel prensiplerine, toplumsal normlar ve kadın erkek eşitliğine saygısızlık" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belediye bu çiftin yasal şartları karşılamadığı için taleplerini kabul etmedi" denildi.

Belediyenin vatandaşlık komisyonunun 2016 Temmuz'dan bu yana ilk defa bir başvuruyu reddettiği bilgisi de paylaşıldı.

Müslüman çiftin, 30 gün içinde kararı temyize götürme, yeniden başvuru ya da İsviçre vatandaşlığından tamamen vazgeçme gibi üç seçeneği bulunuyor.

"İsviçre'de 400 bin Müslüman var"

İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi'nin "İsviçre Irk Ayrımcılığı 2016 Raporu", ülke halkının yüzde 14'ünün ülkede Müslümanların olmasını istemediğini ortaya koymuştu.

Bununla beraber, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri Christian Levrat, İslam'ın resmi din olarak tanınması önerisini tekrarlayarak, "İsviçre'de 400 bin Müslüman var ve bunların 160 bini İsviçre pasaportu taşıyor. İslam bizim ülkemize ait" ifadesini kullanmıştı. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: ABD seçim malzemesi yapıyor
Çavuşoğlu: ABD seçim malzemesi yapıyor
Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama
Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama
Sırbistan'ın ilk caz müzesine yoğun ilgi
Sırbistan'ın ilk caz müzesine yoğun ilgi
8,2 büyüklüğünde deprem
8,2 büyüklüğünde deprem
Yemen Cumhurbaşkanı İki Komutanı Yargıya Sevk Etti
Yemen Cumhurbaşkanı İki Komutanı Yargıya Sevk Etti
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs Rum Kesimi eski uçak korsanını Mısır'a teslim etti
Kıbrıs Rum Kesimi eski uçak korsanını Mısır'a teslim etti
İsrail Gazze'yle arasındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı
İsrail Gazze'yle arasındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
Gazzeliler, İsrail ablukasını kırmak için denize açıldı
Gazzeliler, İsrail ablukasını kırmak için denize açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim