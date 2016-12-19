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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:53

İsviçre'de Camide Silahlı Saldırı!

İsviçre'de Camide Silahlı Saldırı!
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İsviçre'de Camide Silahlı Saldırı!
Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi


İsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğu ve yaralıların olduğu bildirildi.

Zürih polisi, Zürih'teki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğunu ve yaralananlar olduğunu söyledi.

Saldırıda can kaybı olmadığını belirten fakat yaralı sayısı hakkında bilgi vermeyen polis, saldırıyı kaç kişinin düzenlediğini ve nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi.


 
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