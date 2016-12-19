İsviçre'de Camide Silahlı Saldırı!



Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdiİsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğu ve yaralıların olduğu bildirildi.Zürih polisi, Zürih'teki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğunu ve yaralananlar olduğunu söyledi.Saldırıda can kaybı olmadığını belirten fakat yaralı sayısı hakkında bilgi vermeyen polis, saldırıyı kaç kişinin düzenlediğini ve nedenini araştırdıklarını ifade etti.Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi.