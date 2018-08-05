İsviçre'de Alp Dağlarında Uçak Düştü: 20 Ölü!

İsviçre'de Alp Dağlarında düşen uçakta bulunan 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Polis yetkilileri, 20 kişinin bulunduğu eski model pervaneli bir uçağın İsviçre'nin güneydoğusunda Alp Dağlarında düştüğünü ifade etti.



Yetkililer, uçakta bulunan 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan İsviçre'nin orta kesiminde yer alan Hergiswil tatil beldesi yakınlarında ormanlık alana dün düşen küçük uçakta aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



