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İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!

Davos merkezli Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) 2017-2018 kış sezonunda İsviçre Alpleri'nde 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğünü bildirdi.

İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!

Davos merkezli Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) 2017-2018 kış sezonunda İsviçre Alpleri'nde 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğünü bildirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 06:42
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!

 Davos merkezli Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) 2017-2018 kış sezonunda İsviçre Alpleri'nde 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğünü bildirdi.
SLF araştırmasında, önceki yıllarda kış mevsiminde ölenlerin sayısının ortalama 21 olduğuna dikkat çekildi.
2017-2018 kış sezonunda, "olağanüstü" kar yağışının etkili olduğu aktarılan araştırmada, bunun sonucunda normalin üzerinde çığ düştüğü ifade edildi. 
Araştırmada, ülkede son 30 yılın en yoğun kar yağışının meydana geldiğinin altı çizildi. 
İsviçre Alpleri'nde geçen kış, 250 tahrip edici çığ düşme hadisesinin mal ve can kaybına neden olduğu kaydedilen araştırmada, 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğü belirtildi.
PAZAR GÜNÜ 10 DAĞCI ÖLMÜŞTÜ
Pazar günü İsviçre'nin güneybatısındaki Arolla bölgesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 14 dağcının şiddetli rüzgar, soğuk ve kar fırtınasına yakalanarak geceyi açık havada geçirmek zorunda kaldığı, 7 dağcının öldüğü açıklanmıştı.
Aynı gün diğer iki kazada da 3 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedilmişti.
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 09:44
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IsviçreAlp26DağcıOldu
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