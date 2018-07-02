banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96773
ALTIN
184.533
DOLAR
4.6192
STERLİN
6.0652
EURO
5.3619
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

İsveç’te ‘tecavüz’ tanımı yeniden yapıldı

İsveç’te 1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık

İsveç’te ‘tecavüz’ tanımı yeniden yapıldı

İsveç’te 1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:42
İsveç’te ‘tecavüz’ tanımı yeniden yapıldı

İsveç’te 1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık "şiddet ya da tehdit unsuru" aranmayacak.

Sosyal demokrat ve Yeşiller hükümeti tarafından Mayıs ayında gündeme getirilen ve İsveç Parlamentosu’nda kabul edilen yasa, hukukçular tarafından ‘uygulamadaki zorluğu’ nedeniyle eleştirilmişti. Ancak hükümet, yasada ısrar ederek, bunun ‘topluma güçlü bir mesaj verdiğini’ savundu. Hükümet ayrıca, yasanın uygulamaya girdiği 1 Temmuz Pazar günü cinsel taciz ve şiddetle mücadele için bütçeden 120 milyon İsveç kronu (11,5 milyon euro) ayırdıklarını da duyurdu.

İsveç’te, tecavüz suçuna 6 yıl hapis cezası veriliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 02.07.2018 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in Aleyhine Karar Verdi!
İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in Aleyhine Karar Verdi!
Kuveyt'ten İlk Hafif Ham Petrol İhracatı!
Kuveyt'ten İlk Hafif Ham Petrol İhracatı!
Whatsapp'tan Grup Sohbetlerindeki Mesaj Kirliliğine Karşı Önlem
Whatsapp'tan Grup Sohbetlerindeki Mesaj Kirliliğine Karşı Önlem
Ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi
Ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi
Suriye’nin güneyinde yeni göç dalgası
Suriye’nin güneyinde yeni göç dalgası
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim