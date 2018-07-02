İsveç’te ‘tecavüz’ tanımı yeniden yapıldı

İsveç’te 1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık "şiddet ya da tehdit unsuru" aranmayacak.



Sosyal demokrat ve Yeşiller hükümeti tarafından Mayıs ayında gündeme getirilen ve İsveç Parlamentosu’nda kabul edilen yasa, hukukçular tarafından ‘uygulamadaki zorluğu’ nedeniyle eleştirilmişti. Ancak hükümet, yasada ısrar ederek, bunun ‘topluma güçlü bir mesaj verdiğini’ savundu. Hükümet ayrıca, yasanın uygulamaya girdiği 1 Temmuz Pazar günü cinsel taciz ve şiddetle mücadele için bütçeden 120 milyon İsveç kronu (11,5 milyon euro) ayırdıklarını da duyurdu.



İsveç’te, tecavüz suçuna 6 yıl hapis cezası veriliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.



