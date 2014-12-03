İsveç'te Hükümet Krizi

AŞIRI SAĞ İSVEÇ DEMOKRATLARI PARTİSİ'NİN MUHALEFETTEKİ SAĞ BLOKUN BÜTÇE TASARISINA DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLAMASIYLA AZINLIK SOL HÜKÜMETİNİN KENDİ BÜTÇE TASARISINI MECLİSTEN GEÇİRME İHTİMALİ OLANAKSIZ HALE GELDİ

MUHALEFETİN BÜTÇESİNİN ONAYLANMASI HALİNDE BAŞBAKANLIK APAMAYACAĞINI BELİRTEN BAŞBAKAN STEFAN LÖFVEN, SAĞ BLOK PARTİLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIDAN SONUÇ ALAMADI

HÜKÜMET VE MUHALEFET ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÖRÜNÜYOR

İsveç'te iki ay önce kurulan azınlık hükümeti, bütçe tasarısı konusunda muhalefetten destek alamadı. Başbakan Stefan Löfven, muhalefetin kendi bütçe tasarısını meclisten geçirme isteğinden geri adım atmamasına tepki göstererek erken seçime gidileceğinin işaretini verdi.

İsveç'te 14 Eylül'de yapılan seçimde yüzde 31,2 oy alan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci parti olarak, sağ blokun sekiz yıllık iktidarının ardından hükümet kurma fırsatı yakaladı. Ancak Löfven'in partisi, tek başına ya da sol blok ile hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi ve aşırı isteklerde bulunan Sol Parti'yi de kenarda bırakarak sadece Yeşiller ve Çevre Partisi ile azınlık hükümeti kurdu.

Ancak sağ blok partilerin desteğiyle devam etmeyi planlayan hükümet, henüz iki ay geçmeden ciddi bir kriz yaşıyor.

İsveç parlamentosunda bugün yapılacak bütçe görüşmeleri öncesinde aşırı sağ İsveç Demokratları Partisi'nin, hükümetin değil sağ blok partilerinin bütçesine destek vereceğini açıklamasıyla azınlık sol hükümetinin kendi bütçe tasarısını meclisten geçirme ihtimali olanaksız hale geldi.

SAĞ BLOK KENDİ BÜTÇESİNDE ISRARLI

İsveç Demokratları Partisi'nin desteğini çekmesi üzerine muhalefeti acil toplantıya çağıran Löfven, muhalefetin bütçesinin onaylanması halinde başbakan olarak kalmasının anlamı olmadığını belirtti. Löfven, bu partilere kendi bütçe tasarılarını meclise getirmekten vazgeçirme çağrısında bulundu.

Başbakan Stefan Löfven, aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın kaos yarattığını ve muhalefeti oluşturan sağ partilerin yabancı düşmanı bu parti tarafından yönetilen bir blok olup olmamak arasında karar vermesi gerektiğini söyledi. Ancak hükümet ile sağ bloktaki dört parti arasında gece saatlerinde yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç çıkmadı.

Merkez Parti lideri Annie Lööf, "Biz yarın kendi bütçe teklifimize oy vereceğiz ve sağ ittifakın bütçe tasarısını tekrardan tartışmaya niyetimiz yok" derken, Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Göran Hagglund, hazırladıkları bütçe tasarısının İsveç için en iyisi olduğunu ve uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Sağ blokun İsveç Demokratları Partisi ile hareket etmesi ve kendi bütçe tasarısını meclisten geçirmesi halinde erken seçim yapılması güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.

Öte yandan, Fredrik Reinfeldt'in başbakanlığındaki önceki hükümette Dışişleri Bakanı olan Carl Bildt, sosyal medyada paylaştığı mesajında, muhalefetin bütçesine destek vererek bütçenin parlamentodan geçmesiyle muhtemelen hükümetin çökeceğini ve bunun er ya da geç olacağını yazdı.

İkisi Türk kökenli çok sayıda göçmenin yer aldığı Başbakan Löfven liderliğindeki kabine, ilk icraat olarak Filistin'i devlet olarak tanıdı, ardından Suriyeli sığınmacılar konusunda takındığı olumlu tutumla dikkati çekti.

Hükümetin mülteciler politikasıyla İsveç, Avrupa'da Almanya ile en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke durumuna geldi.