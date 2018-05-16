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İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Shipto Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için

İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Shipto Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Shipto Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.


Bu kapsamda iki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten akşam üzeri yola çıktığını kaydeden Hansson, ''Donanmadaki küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye gidecek.'' dedi.


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İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayan Hansson, ''Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız.'' diye konuştu.


İki buçuk ayda Gazze'ye ulaşmak istediklerini kaydeden Hansson, ''İnşallah bu sefer Gazze'ye yardım ulaştırmayı başarırız. Gazze büyük bir hapishane. 2 milyon Filistinli, tutsak hayatı yaşıyor. Biz bu tutsak hayatını, özgürlüğe çevirmek istiyoruz. Eskiden Gazze'de 4 bin balıkçı vardı. Şimdi sadece 500 kadar balıkçı kaldı. Balıkçı teknelerini de Filistinli balıkçılara hediye etmek istiyoruz. Ayrıca, işgalci İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz.'' dedi.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 10:15
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