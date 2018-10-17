İsveç\'ten Sert

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI MARGOT WALLSTRÖM: "KORKUNÇ BİR ŞEY, KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"



Stockholm, 17 Ekim 18 : İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın akıbetine ilişkin "Korkunç bir şey kabul edilemez bir durum.\'\' dedi.



Wallström, İsveç devlet televizyonu SVT\'ye Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamada bulundu.



Hızlı şekilde araştırmanın sonuçlandırılması gerektiğini belirten Wallström, "İsveç ve Avrupa Birliği (AB), soruşturmayı çok yakından takip ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ortak beklentimiz, neler olduğunun kapsamlı şekilde ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle yapılarak kısa sürede sonuçlandırılması." ifadelerini kullandı.



KAŞIKÇI OLAYI İSVEÇ BASININDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR



Öte yandan, İstanbul Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili haberlere İsveç basınında geniş yer veriliyor.



SVT, \'\'Kaşıkçı\'nın kaybolmasında bütün oklar Veliaht Prensi gösteriyor\'\' başlığı ile verdiği haberde, olayın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kurgulandığı tezinin kuvvetlendiğine ve Selman ile Suudi Arabistan\'ı zor günlerin beklediğine işaret edildi.



SVD gazetesinin \'\'Kaşıkçı krizi petrol fiyatlarını etkileyecek\'\' başlıklı haberinde, Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü şüphesinin arttığı belirtilirken, birçok ülkenin Suudi Arabistan\'a ambargo uygulamaya hazırlandığı ve bunun da petrol fiyatlarını etkileyeceği kaydedildi.



KAŞIKÇI OLAYI



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı\'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı\'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul\'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.



(AA/RU/ÖK)





