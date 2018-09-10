banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
247.771
DOLAR
6.4412
STERLİN
8.3373
EURO
7.4529
Hayvancılardan Tarım Bakanına Yeni Öneri
HAYVANCILARDAN TARIM BAKANINA YENİ ÖNERİ
Özersay’a öfke!
ÖZERSAY'A ÖFKE!
Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na Yürüdü
HAYVANCILAR, TARIM BAKANLIĞI’NA YÜRÜDÜ
Kritik Görüşme Başladı…!
Son Dakika
Kritik Görüşme Başladı…!
banner282
Flaş Haber
Özersay’a öfke!
Kapat

İsveç\'te Seçim Sonuçlarında Sağ Blok Önde

Stockholm, 10 Eylül 18 (.): İsveç\'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Stefan Löfven\'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SD) seçimden birinci çıksa da mevcut durumda iktidardaki sol bloğun, sağ bloğun yerini alması bekleniyor.

İsveç\'te Seçim Sonuçlarında Sağ Blok Önde

Stockholm, 10 Eylül 18 (.): İsveç\'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Stefan Löfven\'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SD) seçimden birinci çıksa da mevcut durumda iktidardaki sol bloğun, sağ bloğun yerini alması bekleniyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 05:31
İsveç\'te Seçim Sonuçlarında Sağ Blok Önde

Stockholm, 10 Eylül 18 (.): İsveç\'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sandık başı anketlere göre, Başbakan Stefan Löfven\'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SD) seçimden birinci çıksa da mevcut durumda iktidardaki sol bloğun, sağ bloğun yerini alması bekleniyor.

Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00\'de (TSİ 21.00) sona erdi.

İsveç devlet televizyonu SVT\'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 26,2 oranında oy aldı. Bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi (MP) yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 9,0 oranında oy elde etti.  

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti (M) yüzde 17,8 oranında oy alırken, bloktaki diğer partiler Liberal Parti (L) yüzde 5,5, Merkez Partisi (C) yüzde 8,9, Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 7,4 oranında oy topladı. 

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü Demokratlar Partisi\'nin (SD) oy oranını yüzde 19,2\'ye kadar yükseltmesi dikkati çekti. Seçim öncesi anketlerin sonuçlarını karşıladığı görülen SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2014 seçimlerinde yüzde 12\'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.  

Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler 39,6 oranında, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise 39,4 oranında oy aldı. 349 üyeli parlamentoda sağ blok partileri 141 milletvekili, sol blok partileri de 140 milletvekili çıkartma hakkı kazandı. Aşırı sağcı SD ise, parlamentoda 68 sandalyenin sahibi oluyor. SD, geçen seçimlerde 20 milletvekili elde etmişti. 

İsveç medyasında yer alan yorumlara göre, seçimlerin bu sonuçlarla bitmesi halinde Muhafazakar Parti liderliğinde sağ bloğun azınlık hükümeti kurması bekleniyor. Olası hükümette, aşırı sağcı SD ile koalisyon yapılmayacağı yorumları da vurgulanıyor.

(AA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı
İsveç'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı
ABD, Washıngton'daki FKÖ Ofisini Kapatıyor
ABD, Washıngton'daki FKÖ Ofisini Kapatıyor
Sudan'da Ulusal Uzlaşı Hükümeti Feshedildi
Sudan'da Ulusal Uzlaşı Hükümeti Feshedildi
Venezuela,
Venezuela, "darbe Planı" İddiasıyla İlgili Abd'yi Suçladı
Bm'den Mısır'daki İdam Kararlarının Bozulması Çağrısı
Bm'den Mısır'daki İdam Kararlarının Bozulması Çağrısı
"abd Afganistan İle İlgili 17 Yıldır Yanlış Bilgi Paylaşmış"
Abd’deki İsimsiz Makale Tartışması.. Pence: Ekibimden Kimse Karışmadı
Abd’deki İsimsiz Makale Tartışması.. Pence: Ekibimden Kimse Karışmadı
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
İsrail'deki Eurovision'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...
İsrail'deki Eurovision'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim