İsveç\'te Öldürülen Sığınmacı Çocuğun Annesine Vize Verilmedi

Stockholm, 3 Mayıs 18 : İsveç\'in başkenti Stockholm\'de okulda bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Afgan Mahmud Alizade\'nin annesine oğlunun cenaze törenine katılması için vize verilmediği bildirildi.

Ailenin avukatı Viktor Banke, devlet televizyonu SVT\'ye yaptığı açıklamada, oğlunun cenazesine katılmak için vize isteyen annenin talebinin geri çevrilmesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Lise öğrencisi Alizade\'nin aralık ayında okulda bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsatan Banke, İran\'daki annesinin cenaze törenine katılabilmesi için defin işlemini beklettiklerini ifade etti.

Bakke, anneye vize verilene kadar cenazeyi defnetmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Refakatsiz sığınmacı çocuk olarak 2016\'da 15 yaşındayken İsveç\'e gelen Alizade, iki sene tek başına hayat mücadelesi vermiş, aralık ayında devam ettiği okulda bıçaklanarak öldürülmüştü.

(AA/AK/ÖK)