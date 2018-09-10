İsveç\'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı



GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN STEFAN LÖFVEN\'İN LİDERLİĞİNDEKİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ, TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ SONUÇLA KARŞILAŞSA DA OYLARIN YÜZDE 28,4\'ÜNÜ ALARAK BİRİNCİ ÇIKTI



SOL BLOK PARTİLERİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 40,6, SAĞ BLOK PARTİLERİNİNKİ YÜZDE 40,3 OLDU - SOL BLOK PARTİLERİ PARLAMENTODA 144, SAĞ BLOK PARTİLERİ 143 SANDALYE KAZANDI



Stockholm, 10 Eylül 18 : İsveç\'te dünkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında yakınlık göze çarparken yeni hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik ortaya çıktı.

Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (S), tarihinin en kötü seçim sonucuyla karşılaşsa da oyların yüzde 28,4\'ünü alarak birinci parti özelliğini korudu.

İsveç devlet televizyonu SVT\'nin yayımladığı resmi olmayan rakamlara göre, sandıkların yüzde 99\'u açıldı. Bu sonuçlara göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4, bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti oyların yüzde 19,8\'ini alırken bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy topladı.

Seçimde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6\'ya kadar yükselmesi dikkati çekti. 2014 seçimlerinde yüzde 12\'lik oy oranı ile ülkenin üçüncü partisi durumuna gelen SD, oyunu artırmayı sürdürdü.

Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 40,3, azınlık hükümetiyle iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 40,6 oy aldı.

349 üyeli parlamentoda salt çoğunluk için 175 sandalyeye sahip olmak gerekirken sağ blok partileri 143 milletvekili, sol blok partileri de 144 milletvekili çıkarma hakkı kazandı.

Geçen seçimlerde 22 milletvekili elde eden aşırı sağcı SD ise parlamentoda 62 sandalyenin sahibi oldu.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Genel Başkanı UlfKristersson, Sosyal Demokrat Partinin seçimleri kaybettiğini savunarak, Başbakan Stefan Löfven hükümetinin istifa edip yeni hükümetin kendileri tarafından kurulması gerektiğini belirtti.

Başbakan Lövfen ise seçimlerden birinci çıktıklarını dile getirerek, \'\'İstifa etmeyeceğim, yeni hükümeti kurma hakkı bizimdir.\'\' değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratların lideri JimmieAkesson da seçimin tek galibinin kendileri olduğunu ve sağ blok partilerinin kendileriyle koalisyon kurması gerektiğini söyledi. Sağ blok partileri ise SD ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını ifade etti.

Uzmanlar, kesin sonuçların açıklanmasının bir ay süreceğini belirterek, yurt dışında kullanılan oyların birkaç gün içinde sayılacağını ve seçimin sonucuna etki edebileceği yönünde görüş bildirdi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

