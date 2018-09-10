banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
247.771
DOLAR
6.4412
STERLİN
8.3373
EURO
7.4529
Hayvancılardan Tarım Bakanına Yeni Öneri
HAYVANCILARDAN TARIM BAKANINA YENİ ÖNERİ
Özersay’a öfke!
ÖZERSAY'A ÖFKE!
Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na Yürüdü
HAYVANCILAR, TARIM BAKANLIĞI’NA YÜRÜDÜ
Kritik Görüşme Başladı…!
Son Dakika
Kritik Görüşme Başladı…!
banner282
Flaş Haber
Özersay’a öfke!
Kapat

İsveç\'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı

GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN STEFAN LÖFVEN\'İN LİDERLİĞİNDEKİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ, TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ SONUÇLA KARŞILAŞSA DA OYLARIN YÜZDE 28,4\'ÜNÜ ALARAK BİRİNCİ ÇIKTI SOL BLOK PARTİLERİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 40,6, SAĞ BLOK PARTİLERİNİNKİ YÜZDE 40,3 OLDU - SOL BLOK PARTİLERİ PARLAMENTODA 144, SAĞ BLOK PARTİLERİ 143 SANDALYE KAZANDIStockholm, 10 Eylül 18 : İsveç\'te dünkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında...

İsveç\'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı

GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN STEFAN LÖFVEN\'İN LİDERLİĞİNDEKİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ, TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ SONUÇLA KARŞILAŞSA DA OYLARIN YÜZDE 28,4\'ÜNÜ ALARAK BİRİNCİ ÇIKTI SOL BLOK PARTİLERİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 40,6, SAĞ BLOK PARTİLERİNİNKİ YÜZDE 40,3 OLDU - SOL BLOK PARTİLERİ PARLAMENTODA 144, SAĞ BLOK PARTİLERİ 143 SANDALYE KAZANDIStockholm, 10 Eylül 18 : İsveç\'te dünkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında...

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
İsveç\'te İktidardaki Sol Blok Seçimlerde Az Farkla Önde Çıktı

GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN STEFAN LÖFVEN\'İN LİDERLİĞİNDEKİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ, TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ SONUÇLA KARŞILAŞSA DA OYLARIN YÜZDE 28,4\'ÜNÜ ALARAK BİRİNCİ ÇIKTI

SOL BLOK PARTİLERİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 40,6, SAĞ BLOK PARTİLERİNİNKİ YÜZDE 40,3 OLDU - SOL BLOK PARTİLERİ PARLAMENTODA 144, SAĞ BLOK PARTİLERİ 143 SANDALYE KAZANDI

Stockholm, 10 Eylül 18 : İsveç\'te dünkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında yakınlık göze çarparken yeni hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik ortaya çıktı.
Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (S), tarihinin en kötü seçim sonucuyla karşılaşsa da oyların yüzde 28,4\'ünü alarak birinci parti özelliğini korudu.
İsveç devlet televizyonu SVT\'nin yayımladığı resmi olmayan rakamlara göre, sandıkların yüzde 99\'u açıldı. Bu sonuçlara göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4, bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etti.
Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti oyların yüzde 19,8\'ini alırken bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy topladı.
Seçimde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6\'ya kadar yükselmesi dikkati çekti. 2014 seçimlerinde yüzde 12\'lik oy oranı ile ülkenin üçüncü partisi durumuna gelen SD, oyunu artırmayı sürdürdü.
Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 40,3, azınlık hükümetiyle iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 40,6 oy aldı.
349 üyeli parlamentoda salt çoğunluk için 175 sandalyeye sahip olmak gerekirken sağ blok partileri 143 milletvekili, sol blok partileri de 144 milletvekili çıkarma hakkı kazandı.
Geçen seçimlerde 22 milletvekili elde eden aşırı sağcı SD ise parlamentoda 62 sandalyenin sahibi oldu.
Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Genel Başkanı UlfKristersson, Sosyal Demokrat Partinin seçimleri kaybettiğini savunarak, Başbakan Stefan Löfven hükümetinin istifa edip yeni hükümetin kendileri tarafından kurulması gerektiğini belirtti.
Başbakan Lövfen ise seçimlerden birinci çıktıklarını dile getirerek, \'\'İstifa etmeyeceğim, yeni hükümeti kurma hakkı bizimdir.\'\' değerlendirmesinde bulundu.
Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratların lideri JimmieAkesson da seçimin tek galibinin kendileri olduğunu ve sağ blok partilerinin kendileriyle koalisyon kurması gerektiğini söyledi. Sağ blok partileri ise SD ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını ifade etti.
Uzmanlar, kesin sonuçların açıklanmasının bir ay süreceğini belirterek, yurt dışında kullanılan oyların birkaç gün içinde sayılacağını ve seçimin sonucuna etki edebileceği yönünde görüş bildirdi.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, Washıngton'daki FKÖ Ofisini Kapatıyor
ABD, Washıngton'daki FKÖ Ofisini Kapatıyor
Sudan'da Ulusal Uzlaşı Hükümeti Feshedildi
Sudan'da Ulusal Uzlaşı Hükümeti Feshedildi
Venezuela,
Venezuela, "darbe Planı" İddiasıyla İlgili Abd'yi Suçladı
Bm'den Mısır'daki İdam Kararlarının Bozulması Çağrısı
Bm'den Mısır'daki İdam Kararlarının Bozulması Çağrısı
İsveç'te Seçim Sonuçlarında Sağ Blok Önde
İsveç'te Seçim Sonuçlarında Sağ Blok Önde
"abd Afganistan İle İlgili 17 Yıldır Yanlış Bilgi Paylaşmış"
Abd’deki İsimsiz Makale Tartışması.. Pence: Ekibimden Kimse Karışmadı
Abd’deki İsimsiz Makale Tartışması.. Pence: Ekibimden Kimse Karışmadı
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
İsrail'deki Eurovision'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...
İsrail'deki Eurovision'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim