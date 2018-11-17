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İsveç\'te Arakan Konferansı

Stockholm, 17 Kasım 18 : İsveç\'in başkenti Stockholm\'de, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve İsveç Rohingya Derneği tarafından Arakan konulu konferans düzenlendi.

İsveç\'te Arakan Konferansı

Stockholm, 17 Kasım 18 : İsveç\'in başkenti Stockholm\'de, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve İsveç Rohingya Derneği tarafından Arakan konulu konferans düzenlendi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
İsveç\'te Arakan Konferansı
Stockholm, 17 Kasım 18 : İsveç\'in başkenti Stockholm\'de, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve İsveç Rohingya Derneği tarafından Arakan konulu konferans düzenlendi.
İki gün süren konferansa, ERC Başkanı Hla Kyaw, İsveç Burma Derneği Başkanı Kristina Jelmin, İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, ABD Burma Birliği Başkanı Abdul Malik Mukahid, Avrupa Rohingya Konseyi Sekreteri Ambia Parveen konuşmacı olarak katıldı.
ERC Başkanı Kyaw, konuşmasında, Avrupa ülkelerinin Myanmar\'daki katliamı durdurmak için yeterince sorumluluk almadığını söyledi.
"Myanmar yönetiminin ana hedefi, mümkün olduğunca çok Arakanlı Müslümanı yok etmek." diyen Kyaw, Myanmar\'daki duruma Avrupa ülkelerinin yeterince tepki göstermediğini vurguladı.
Kyaw, Avrupa Birliği\'nin (AB) haziranda, "Arakan nüfusuna yönelik ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Myanmarlı 7 güvenlik yetkilisine kısıtlamalar getiren yaptırım kararını "zayıf ve yetersiz" olarak nitelendirdi.
Katliam, tecavüz ve köylerin sistematik olarak yok edilmesi gibi nedenlerde geçen yıl 720 bin Arakanlı Müslümann yurtlarını terk ederek Bangladeş\'e sığındığında Myanmar ile AB arasındaki ticaret hacminin 2,9 milyar avroya ulaştığına işaret eden Kyaw, "AB, uluslararası normlara bağlı kalmalı ve Avrupalı yatırımcıların Myanmar\'a milyarlarca dolar yatırım yapmasının önüne geçmeli." diye konuştu.
İsveç Rohingya Derneği Başkanı Kalam da Türkiye\'nin Arakanlı Müslümanların durumuyla gerçek anlamda ilgilendiğini dile getirdi.
Avrupa ülkelerinin, sadece daha fazla diyalog gerektiği yönünde açıklamalar yaptığını belirten Kalam, "Kiminle diyalog kuracaksınız? \'Diyalog, diyalog\' diyerek zaman geçiriyorlar. Bizi sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlar. Sayın Erdoğan\'dan isteğimiz, bizim sorunlarımızla ilgilenmeye devam etmesi ve daima sesimizi Müslüman ülkeler ve Batılı ülkeler nezdinde duyurması." ifadelerini kullandı.
(AA/RÇ/HÖ)
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