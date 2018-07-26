banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96468
ALTIN
190.421
DOLAR
4.8195
STERLİN
6.3512
EURO
5.6441
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede Çıktı!
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede...
Bakana ağır suçlama!
BAKANA AĞIR SUÇLAMA!
"İlkokul çocuğu gibi gammazcı!"
"İLKOKUL ÇOCUĞU GİBİ GAMMAZCI!"
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
banner282
Flaş Haber
Bakana ağır suçlama!
Kapat

İsveç Orman Yangınlarına Bombayla Müdahale Etti

Stockholm, 26 Temmuz 18 : İsveç, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için sıradışı bir yönteme başvurdu.

İsveç Orman Yangınlarına Bombayla Müdahale Etti

Stockholm, 26 Temmuz 18 : İsveç, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için sıradışı bir yönteme başvurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
İsveç Orman Yangınlarına Bombayla Müdahale Etti
Stockholm, 26 Temmuz 18 : İsveç, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için sıradışı bir yönteme başvurdu.

Aftonbaldet gazetesinin haberine göre,  Hava Kuvvetlerine ait JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. 

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, gazeteye yaptığı açıklamada uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti. 

Persson, "İlk deneme başarılı oldu. Bundan sonraki orman yangınlarında bu yeni yöntem kullanılabilir.\'\' dedi. 

Bu arada İsveç Sivil Savunma Dairesi, yangınlarda bir haftada 25 bin hektarlık ormanın yok olduğunu açıkladı.  Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) hasara yol açtığı sanılıyor. 

MANGAL YAPANLARA İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Devlet televizyonu SVT\'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç\'ten yangınlara müdahale için özel ekipler, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ve büyük orman yangınlarına sahne olan İsveç\'e yardıma koştu. 

Ülke genelinde 30 Ağustos\'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı duyuruldu.

(AA/FG)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela Para Birimi Bolivar’dan Beş Sıfır Birden Atacak
Venezuela Para Birimi Bolivar’dan Beş Sıfır Birden Atacak
Trump’ın Hollywood Şöhretler Kaldırımındaki Yıldızına Saldırı
Trump’ın Hollywood Şöhretler Kaldırımındaki Yıldızına Saldırı
Abd Havayolu Şirketleri Tayvan’ı “ülke” Listesinden Çıkardı
Abd Havayolu Şirketleri Tayvan’ı “ülke” Listesinden Çıkardı
Pakistan’daki Seçimde İmran Han’ın Partisi Önde
Pakistan’daki Seçimde İmran Han’ın Partisi Önde
Trump, Putin’le 2019’dan Önce Görüşmeyecek
Trump, Putin’le 2019’dan Önce Görüşmeyecek
Abd Dışişleri Bakanı'ndan “papaz Brunson” Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanı'ndan “papaz Brunson” Açıklaması
Japonya’da Sarin Saldırısı Düzenleyen Tarikatın 6 Üyesi Daha İdam Edildi
Japonya’da Sarin Saldırısı Düzenleyen Tarikatın 6 Üyesi Daha İdam Edildi
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale
Japonya'daki sarin gazı saldırısı sorumluları idam edildi
Japonya'daki sarin gazı saldırısı sorumluları idam edildi
Hollanda'da FETÖ okuluna belediyeden destek
Hollanda'da FETÖ okuluna belediyeden destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim