banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93022
ALTIN
248.643
DOLAR
6.4568
STERLİN
8.3778
EURO
7.4757
Çalıştığı İş Yerinden Para Çalan Bir Kişi Tutuklandı
7 BİN TL'Yİ CEBE ATTI
Eylemdeki Hayvancılar Ledra Palace’a Yürüyüşe Geçti. Arbede Yaşandı…
POLİS BİBER GAZI SIKTI
Meteoroloji Dairesi’nden Sağanak Yağış Uyarısı
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Hayvancılar Sınır Kapısında
HAYVANCILAR SINIR KAPISINDA
banner282

İsveç Halkı Pazar Günü Sandığa Gidiyor

ÜLKEDE YAKLAŞIK 7,5 MİLYON SEÇMEN 9 EYLÜL\'DE YENİ MECLİSİ BELİRLEMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİDECEK Stockholm, 7 Eylül 18 : İsveç halkı genel ve yerel seçim için 9 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor. Nüfusu 10 milyonu bulan ülkede 7,5 milyon seçmen, gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek hükümeti seçmek ve belediye başkanları ile il genel meclisini belirlemek için oy kullanacak.İsveç genelinde halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti bulunuyor.Ülkede 14 Eylül 2014\'te yapılan...

İsveç Halkı Pazar Günü Sandığa Gidiyor

ÜLKEDE YAKLAŞIK 7,5 MİLYON SEÇMEN 9 EYLÜL\'DE YENİ MECLİSİ BELİRLEMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİDECEK Stockholm, 7 Eylül 18 : İsveç halkı genel ve yerel seçim için 9 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor. Nüfusu 10 milyonu bulan ülkede 7,5 milyon seçmen, gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek hükümeti seçmek ve belediye başkanları ile il genel meclisini belirlemek için oy kullanacak.İsveç genelinde halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti bulunuyor.Ülkede 14 Eylül 2014\'te yapılan...

07 Eylül 2018 Cuma 10:36
İsveç Halkı Pazar Günü Sandığa Gidiyor

ÜLKEDE YAKLAŞIK 7,5 MİLYON SEÇMEN 9 EYLÜL\'DE YENİ MECLİSİ BELİRLEMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİDECEK

Stockholm, 7 Eylül 18 : İsveç halkı genel ve yerel seçim için 9 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor.
Nüfusu 10 milyonu bulan ülkede 7,5 milyon seçmen, gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek hükümeti seçmek ve belediye başkanları ile il genel meclisini belirlemek için oy kullanacak.
İsveç genelinde halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti bulunuyor.
Ülkede 14 Eylül 2014\'te yapılan ve katılımın yüzde 84 olduğu son genel seçimde Sosyal Demokrat Parti yüzde 31,1\'lik oy oranı ile birinci parti olmuştu. 8 yıl iktidarda kalan muhafazakarModerat Partisi de yüzde 23,2 ile ikinci sırada yer almıştı. Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümet kurarak 4 yıl bu görevi yürüttü.
İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun yine seçimin kazananı olacağı ancak toplam oylarının yüzde 41 düzeyinde kalması beklendiğinden hükümet kurmasının daha zorlaşacağı belirtiliyor.
AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE
2014\'teki son seçimde büyük çıkış yakalayan ve yüzde 12\'lik oy oranı ile parlamentoda 20 sandalye kazanan göçmen karşıtı, aşırı sağcı İsveç Demokratları (SD) partisi ise ülke basınında yayınlanan anketlerde oylarını yüzde 20\'ye çıkarmış görünüyor.
Sığınmacı sorunu üzerinden popülist politikalara imza atan SD\'nin alacağı oy oranının yeni hükümetin kaderini belirlemesi beklenirken, diğer partilerin SD ile iş birliği yapmaktan kaçınmasından dolayı hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı şimdiden öngörülüyor.
Öte yandan son seçimde barajı geçemeyen Feminist İnisiyatifi Partisi (F) ile geçen sene kurulan ırkçı İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS) seçmenlerden oy alabilmek için yoğun kampanya yürüttü. SD\'nin üç milletvekilinin İskandinavya Direniş Hareketi\'ne (NMS) bağlı neo- Nazi grubu ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra, bu milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. İhraç edilen milletvekilleri de harekete geçerek, geçen sene ırkçı AFS\'yi kurmuşlardı. İsveç\'te yaşayan 500 bin göçmeni ülkelerine göndereceği vaadinde bulunan söz konusu parti, birçok cami ve mescidi de kapatma sözü verdi. Anketlerde AFS\'nin oyu yüzde 2 civarında görünüyor.
KONYA\'NIN KULU İLÇESİNDE SANDIK KURULDU
İsveç\'te Konya\'nın Kulu ilçesinden 50 bine yakın gurbetçinin yaşaması sebebiyle, ilçeye sandık kuruldu. İsveç Kulu Fahri Konsolosluğu binasına kurulan sandıklarda, tatilini ilçede geçiren gurbetçiler oylarını kullandı.
(AA/AK/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek
Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek
Abd Yönetiminden Üst Düzey Yetkili Trump'a
Abd Yönetiminden Üst Düzey Yetkili Trump'a "direnişi" Anlattı
Katar'dan Almanya'ya 10 Milyar Avroluk Yatırım Planı
Katar'dan Almanya'ya 10 Milyar Avroluk Yatırım Planı
Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi
Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Fırlattı
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Fırlattı
Yunanistan'daki Yangının Mağdurları Çözüm Bekliyor
Yunanistan'daki Yangının Mağdurları Çözüm Bekliyor
İspanya Milli Takımı'nda Cep Telefonu Yasağı
İspanya Milli Takımı'nda Cep Telefonu Yasağı
Avustralya’da Uçak Düştü: 1 Ölü
Avustralya’da Uçak Düştü: 1 Ölü
Yunanistan, Krizde Bir Çeyreğini Kaybetti
Yunanistan, Krizde Bir Çeyreğini Kaybetti
İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim