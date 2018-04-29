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İsveç'ten “Türk Köftesi“ İtirafı!

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

İsveç'ten “Türk Köftesi“ İtirafı!

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
İsveç'ten “Türk Köftesi“ İtirafı!

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım.” ifadeleri kullanıldı.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

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Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

 


Son Güncelleme: 29.04.2018 15:25
Anahtar Kelimeler:
İsveçTÜRKKöftesi
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