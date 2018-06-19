İsveç'teki Silahlı Saldırıda Yaralananlardan 3’ü Hayatını Kaybetti!

İsveç'in Malmö kentinde dün kalabalığa ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, internet kafeden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 18 ve 29 yaşındaki iki kişinin gece yarısı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hastane yetkilileri de saldırıda ağır yaralanan 30'lu yaşlardaki bir diğer kişinin öldüğünü belirtti.

Diğer yaralı 3 kişiden birinin durumunun daha ağır olduğu kaydedildi.

İçinden ateş açılan aracı aradıklarını ifade eden polis, olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse bulunmadığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının otomatik silahla gerçekleştirildiğini anlattı.