banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92134
ALTIN
192.350
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4160
EURO
5.7025
Bolatcan’a hapis cezası
BOLATCAN'A HAPİS CEZASI
Hastanede taciz
HASTANEDE TACİZ
Vurdu tutuksuz yargılanacak
VURDU TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kapalı Maraş fotosuna gözaltı
KAPALI MARAŞ FOTOSUNA GÖZALTI
banner282
Flaş Haber
Hastanede taciz
Kapat

İsveç'te sınır dışı işlemine uçakta protesto

İsveç'te sınır dışı işlemine uçakta protesto

24 Temmuz 2018 Salı 16:52
İsveç'te sınır dışı işlemine uçakta protesto

İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi.
Göteborg Postası'nın haberine göre, dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı. 
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.
"Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine diğer yolculardan da destek geldi.
 

TÜRK YOLCULAR DESTEK VERDİ, AKTİVİST AĞLADI
Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasının ardından Türk yolcular olaya tepki gösterdi. 
Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme göndermezsiniz." şeklindeki uyarısı üzerine diğer Türk yolcular da alkışlarla Ersson'a destek verdi.
Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın Sözcüsü HansUhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 24.07.2018 20:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail: Suriye savaş uçağını düşürdük
İsrail: Suriye savaş uçağını düşürdük
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "İran'a yaptırım" açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "İran'a yaptırım" açıklaması
Yahudi Ulus Devlet Yasası'na 8 dilde kınama
Yahudi Ulus Devlet Yasası'na 8 dilde kınama
Çin'de bozuk aşı skandalı
Çin'de bozuk aşı skandalı
Yunanistan'daki yangında ölü sayısı arttı
Yunanistan'daki yangında ölü sayısı arttı
“Karadağ AB üyeliğine hazır“
“Karadağ AB üyeliğine hazır“
Çin'de Ampil Tayfunu
Çin'de Ampil Tayfunu
Filistinli gazetecilerden grotesto
Filistinli gazetecilerden grotesto
ABD Başkanı Trump'tan ticaret ve gümrük vergileri açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan ticaret ve gümrük vergileri açıklaması
Sıcak hava Avrupa’yı kavuruyor
Sıcak hava Avrupa’yı kavuruyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim