İsveç'te Sapık Doktor Dehşeti



İsveç'te bir doktorun kaçırıp sığınağa hapsettiği genç kadın kurtarıldı.

Korkunç olay Stockholm'den yaklaşık 570 kilometre uzaklıktaki Kristianstad kentinde yaşandı. Sapık doktor içinde uyku ilacı bulunan çikolataya batırılmış çileklerle genç kadını uyutarak kaçırdı. 5 yılda yaptığı sığınağa kadını hapseden doktorun aslında yıllarca genç kadını burada tutmayı planladığını ortaya açıktı. Polis sığınakta yaptığı aramalarda adamın sokakta tanınmamak üzere kullandığı 2 adet plastik maske ele geçirdi. Kimliği gizli tutulan kadının güvende olduğunu belirtildi. Yaşanan olay Avusturya’da öz kızını 24 yıl boyunca hapsederek tecavüz eden ve ondan 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl'i hatırlattı.

Son Güncelleme: 17.01.2016 19:36