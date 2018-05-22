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İsveç'te olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürler dağıtılacak

İsveç'te, savaş da dahil olmak üzere olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürlerin, yaklaşık 4,8 milyon haneye dağıtılacağı bildirildi.

İsveç'te olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürler dağıtılacak

İsveç'te, savaş da dahil olmak üzere olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürlerin, yaklaşık 4,8 milyon haneye dağıtılacağı bildirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 12:52
İsveç'te olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürler dağıtılacak

İsveç'te, savaş da dahil olmak üzere olası bir kriz durumunda neler yapılacağı konusunda halkı bilgilendiren broşürlerin, yaklaşık 4,8 milyon haneye dağıtılacağı bildirildi.

İsveç Sivil Riskler Ajansından yapılan açıklamada, 20 sayfalık "Kriz veya Savaş Gelirse" isimli broşürlerin, olası kazalar, şiddetli hava koşulları, siber saldırılar veya "en kötü senaryo, savaş" gibi durumlarda kamu hizmetlerinin zayıflaması halinde ülkenin "daha hazırlıklı olması" ile ilgili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halkın olası bir saldırı karşısında neler yapması gerektiğinin anlatıldığı broşürün, "dünyanın geri kalanındaki güvenlik durumundaki bozulma göz önüne alındığında önemli" bulunduğunun altı çizildi.

Ülkede 28 Mayıs-3 Haziran Acil Durum Hazırlık Haftası'nda dağıtılacak broşürlerde, İsveç'in 10 milyonluk nüfusunun, ülke tehdit altında kalması halinde güvenliğe nasıl katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Bir acil durum kutusunun içinde neler olması gerektiği ile ilgili bilgilerin de yer aldığı broşür, bankamatiklerin çalışmaması durumunda hazırlıklı olmak adına halkı nakit bulundurmaya çağırıyor.

Dokuz farklı dili akıcı konuşan personelin, 29 Haziran'a kadar, telefonla veya çevrim içi sorulan sorulara yanıt vereceği ve dokümanın İsveççe, İngilizce ve çok sayıda dilde internetten indirilebileceği bildirildi.

"Kriz ve Savaş Gelirse" broşürünün ilk baskısı, 2. Dünya Savaşı sırasında yayınlanmıştı.

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Son Güncelleme: 22.05.2018 16:17
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