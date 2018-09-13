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İsveç'te Kraliyet Tacını Çalan Şüpheli Tutuklandı

İsveç'te Kraliyet Tacını Çalan Şüpheli Tutuklandı

13 Eylül 2018 Perşembe 14:04
İsveç'te Kraliyet Tacını Çalan Şüpheli Tutuklandı

İsveç'te kraliyet tacı ve değerli eşyaları müzeden çalan şüpheli yakalandı.

İsveç Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki bir şüphelinin dün gözaltına alındığı ve bugün de tutuklandığı bildirildi.

Savcılık Basın Sözcüsü Robin Simonsson, kraliyet ailesine ait taç ve diğer değerli eşyaların hala bulunamadığını belirterek, "Tutuklanan şüphelinin sorgusundan sonra değerli eşyaların bulunup tekrar ait olduğu yere konulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 20 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 17:55
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