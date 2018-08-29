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İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı

Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu'nda 'Gençler Su Ödülü' yarışmasında, Türkiye'den 18 yaşındaki Yusuf Çolak'ın projesi ilk 32 içerisinde yer aldı.

İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı

Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu'nda 'Gençler Su Ödülü' yarışmasında, Türkiye'den 18 yaşındaki Yusuf Çolak'ın projesi ilk 32 içerisinde yer aldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:04
İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı

Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu'nda 'Gençler Su Ödülü' yarışmasında, Türkiye'den 18 yaşındaki Yusuf Çolak'ın projesi ilk 32 içerisinde yer aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi Bern Otel'de yapılan tanıtım törenine, İsveç Veliaht Prensesi Viktoria, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Devlet Su İşleri (DSİ) Dış İlişkiler Müşaviri Serpil Köylü Dalgın ve çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin de bulunduğu 400 davetli katıldı.

Singapurlu öğrenciler Caleb Liow Jia Le ve Johnny Xiao, ''tuzdan suyu 4 ana alanda ayırma'' projesi ile gecede birinciliğe layık görüldü. Öğrenciler, ödülünü Veliaht Prenses Viktoria'nın elinden alırken, 15 bin dolar değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

''500 proje arasında ilk 32'ye girme büyük başarı''

Ankara Batıkent Mektebim Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Çolak'ı başarılı projesinden dolayı tebrik eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, 500 proje arasında ilk 32'ye girmenin büyük başarı olduğunu söyledi.

Genç yetenek bir öğrencinin Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Yunt, ''Havadaki nemden içilecek su üretme projesi. Gelecekte dünyayı bu gençlerin projeleri kurtaracak'' dedi.

Havadaki su buharından elde edilen su içilecek hale getirildi

Bilim dalında Türkiye'yi İsveç'te temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki Yusuf Çolak da su olmayan bölgelerde su ihtiyacını karşılayacak yeni bir su üretim sistemi oluşturduğunu dile getirdi. Çolak, ''Havadaki su buharını yoğunlaştırarak su elde ediyoruz. Bu suyu içilecek hale getirebiliyoruz ya da kullanma suyu olarak değerlendirebiliyoruz.'' diye konuştu.

Projenin yenilebilir enerji olan güneş enerjisi kullanılarak hazırlanmış bir portatif cihaz vasıtasıyla havadaki nemi yoğunlaştırdığına dikkati çeken Çolak, ''Bu teknik aparattan elde edilen sonuçlara göre, tatlı suları karşılamak için büyük ölçekli tesisler kurarak, büyük miktarda tatlı su elde etmek istiyoruz'.' ifadelerde bulundu.

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